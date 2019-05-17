Van’daki yasaklamalara HDP’den tepki: Van’da OHAL hâlâ devam ediyor

HDP Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, Van Valisi M. Emin Bilmez’in kentte OHAL’i devam ettirdiğini ve tüm demokratik faaliyetlerin yasaklandığını belirterek, “Bu bir kenti yönetme değil, yönetememe halidir. Van Valisi ya istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır” dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in göreve geldiği Ocak ayından bu yana kentte tüm eylem ve etkinlikleri yasaklamasına tepki gösteren HDP Van İl Eş başkanı Ümit Dede OHAL uygulamalarının devam ettiğini söyleyerek “Yasalarla güvence altına alınmış propaganda hakkımız bile yasaklandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, tüm eylem ve etkinlikleri yasaklıyor. Van’da OHAL hala devam ediyor” dedi.

"BİZ KENTİMİZDE KAOS İSTEMİYORUZ"

Van Valisinin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Dede “Valilere bazı yetkiler verilmiş ancak bunu sınırsız kullanmaları diye bir durum söz konusu değil. Bir Vali genelgesi ile anayasal haklar askıya alınamaz. Van Valisi Van’da güvenliği sağlayacak bir yeterliliğe sahip değil. Toplanma hürriyet, düşünce hürriyeti anayasal güvence altına alınmıştır. Yasaklamalara tabi tutarak kenti hareket edemez hale getirdi. Bu bir yönetme durumu değil, yönetememe durumudur. Van Valisi, böyle bir yetenekten ve cesaretten yoksunsa, bu kenti anayasal ve uluslar arası sözleşmelere uygun yönetemiyorsa görevini bırakmalı. Toplum bir sıkışma yaşıyor ve kendini ifade etmek istiyor. Biz kentimizde kaos istemiyoruz… Barışçıl gösteri yapma hakkına kesinlikli müdahale edilmemelidir” dedi. (Van/EVRENSEL)