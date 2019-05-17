CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor

Birkan BULUT

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesi tartışmaları hala sürüyor. İptal kararının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen YSK'nın gerekçeli kararı açıklamaması, kararın hukuki dayanağına ilişkin eleştirileri de güçlendiriyor. YSK'nin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının neden bu seçimde iptal sebebi olduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasına dair durum, neden yalnızca büyükşehir seçimleri iptal edildiği ve AKP'nin dediği gibi oylar çalındıysa kimin nasıl çaldığına dair sorular hala yanıtlanabilmiş değil.

"DAHA FAZLA GECİKİRSE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Seçimlerin iptaline ilişkin gerekçeli kararın hala açıklanmaması hakkında konuştuğumuz CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, haksız hukuksuz bir kararla karşı karşıya olduklarını söyledi. Gerekçeli kararın hala açıklanmaması konusunda ''Herhalde bu durumu açıklayacak bir cümle kuramıyorlar'' diyen Torun, YSK'nin gerekçeli kararın açıklamasının daha da gecikmesi durumunda önümüzdeki süreçte mutlaka itirazları olacağını dile getirdi. Ancak yapılan itirazların da bir etkisi olmadığına dikkat çeken Torun, ''Kimi kime şikayet edeceksiniz ki? Türkiye'de hukuk ortadan kaldırılmışsa yaptığınız eylemle kalıyorsunuz'' dedi.

"SOYLU'NUN KENDİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında binlerce sandık kurulu başkanını CHP üyesinin akrabası olmakla suçlamasına da tepki gösteren Torun, Bakan Soylu'yu ciddiyete davet etti. Soylu'nun her zamanki gibi gerçek olmayan, kendine has üslübuyla beyanlarda bulunduğunu belirten Torun, ''İnsanların akrabalığına mı bakıyor? Türkiye'ye bu kadan gayri ciddi içişleri Bakanı daha gelmemiştir. Orayı çocuk bahçesine çevirdiler. Yaptığı beyanlarına baktığımızda devlet ciddiyetinden uzak, evcilik oynar gibi bakanlık yönetiyor. Bir bakanın söylemleri ciddi olmalı. Yaptığı işin de bir karşılığı olmalı. İçişleri Bakanının vatandaşı tehdit etmesi, töhmet altında bırakması, herkesi fişlemesi şeklindeki davranışları doğru değil. Süleyman Soylu'nun artık kendine gelmesini istiyoruz'' diye konuştu.

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