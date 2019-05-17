Ege'deki JES çalıştaylarının amacı ne?

Özer AKDEMİR

Germencik'de, Türk Burcu Parkının içindeki üç tarafı camlarla kaplı Belediyeye ait bir kafeterya da European Bank ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ortaklaşa yapılan "Jeotermal kaynakların kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi projesi" toplantısına, Aydın'ın birçok yerinden canı JES'ler tarafından yakılmış köylüler, vatandaşlar, kurum temsilcileri katıldı.

İki yıl önce 450 kovan arısı ölen, gittiği her yerden eli boş çevrilen, bu aymazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe dayanamayıp bir JES toplantısında canına kıymak isteyen Pınardereli Fadime Camuz her zamanki mahcup gülüşü ile salondaydı. Umar umar bakan maviş gözleri ile toplantıyı düzenleyenlere derdini anlatmaya çalıştı.

JES tesislerine yüz metre uzaklıktaki zeytinliğinde yüzlerce zeytin ağacı bir ay içerisinde kuruyan Alangüllü köyünden Yusuf Kuzu da salondaydı. "Ağaçların durumu ne?" sorumuza bezgin bir şekilde "Hala öyle sapsarı, kupkuru duruyorlar. Ben de artık umudumu kestim. Tarlaya bile gidesim gelmiyor" diye yanıt verdi.

Topraklarına yeni gelen JES şirketine karşı şu günlerde ayakta olan Çamköylü bir çift çocuklarıyla gelmişti. 3-4 yaşındaki çocuk bir süre sonra uyudu kaldı sandalyenin üzerinde.

"Enerjiye karşı değiliz ama..." diyerek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay "Biz yaşamak istiyoruz. Yaşam hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Kesinlikle JES istemiyoruz topraklarımızda" dedi.

JES şirketini iki aylık kararlı bir direniş sonrası topraklarına sokmayan Başköy'lülerden Sami Şengün, iki genç çocuğuyla katıldı toplantıya. Yerel seçimlerde muhtar seçilen Şengün'ün muhtarlığı da tıpkı KHK'lilerin başına geldiği gibi, eski bir davası nedeniyle elinden alınmış. Mühür ikinci gelen eski muhtara verilmiş.

Kızılcaköylüler, hala kararlı bir şekilde süren çadır nöbetlerinin dinamikliğini toplantıya taşıdılar. Ellerinde dövizlerle, alkışlarla girdiler toplantı salonuna.

"İNCİRİ YAŞATALIM Kİ BİZ DE YAŞAYALIM"

Germencik'in içindeki incir bahçesinden koparıp getirmiş "hastalıklı" dediği inciri Sami Yalçınkaya, "Bu, bir süre sonra ölecek. Bunu yaşatmamız lazım ki biz de yaşayalım" dedi.

Köylüler, kurum temsilcileri yedi büyük masa etrafından gruplar şeklinde düzenlenen toplantıda yaşadıkları sıkıntıları not ettirdiler, yazdırdılar.

Aydın bölgesindeki JES'lere olduğu kadar ülkenin pek çok yerindeki doğa düşmanı projelere de kredi veren European Bank'la Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu ortak projesini yürüten ekip, köylülerin, STK temsilcilerinin ve yerel yöneticilerin katıldığı bu toplantıları "veri alımı" olarak adlandırdılar. Benzer üç toplantı daha yapılacağını, bir toplantıda da şirket temsilcileri ile görüşüp son toplantıda hükümet yetkililerinden bilgi alacaklarını ve elde edilen verileri rapor olarak bankaya ve devlet kurumlarına sunacaklarını anlattılar.

Aydın'ı adeta bir JES çöplüğüne çeviren şirketlerin kredileri, yöre halkının dile getirdiği onlarca soruna, bilimsel raporlara, belediye başkanından, zeytin üreticisine, balıkçısına kadar JES'leri "topraklarımızda istemiyoruz" diye yazdıran halkın kararlılığı nedeniyle kesilir mi?

Aslında herkesin yanıtını bildiği bir soru bu. Yine de binde bir olasılık da olsa umudu diri tutmak istedi Germencik'teki Aydınlılar. "Umut kalacağına emek kalsın" diyerek Germencik'teki toplantıya işlerini güçlerini bırakıp geldiler...

Bir gün sonra (bugün) Alaşehir'de yapılmak istenen aynı içerikli toplantı ise başladı ama bitirilemedi. "Toplantıda JES'leri onay merciine dönüştürme havası sezdik. Biz JES istemiyoruz" diyen ekoloji örgütleri ve Ziraat Odası üyeleri başta olmak üzere halkın salonu terk etmesi ile toplantı sonuçsuz kaldı.