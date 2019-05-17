İzmir Emek ve Demokrasi adalet nöbetini sürdürüyor

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal eden kararının ardından İzmir'de başlayan adalet ve demokrasi nöbeti sürüyor. Konak eski Sümerbank önünde gerçekleşen adalet ve demokrasi nöbetine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bir önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İl Başkanı ve Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri, Konak Kent Konseyi, Foça Forumu da katıldı.

"Hırsız AKP işbirlikçi YSK", "Faşizme karşı omuz omuza", "Diren İstanbul İzmir seninle" sloganları atılan açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptı.

Sarı, "Evrensel hukuku ve halkın iradesini ayaklar altına alan bu karar, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu ileri sürerek halkın iradesine karşı darbe yapmıştır. Seçim kurullarının oluşumunda bir hata varsa sorumlusu YSK'dir. YSK üyeleri seçimlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek suç işlemişlerdir" dedi.

"YSK KENDİ MEŞRUİYETİNİ ORTADAN KALDIRMIŞTIR"

Eğer sandık kurulları yasalara, kurallara uygun oluşturulmamış ise Anayasa Referandumu, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri de aynı ölçütle yenilenmeli diyen Sarı, "Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir araç olarak kullanıldığını, talimatla çalışan bir yapı haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Bu açıdan mevcut YSK kendi meşruiyetini ortadan kaldırmıştır" diye konuştu.

Meşruiyet krizinin ülkede devam eden ekonomik krizi ciddi ölçüde derinleştirdiğini belirten Sarı, "Ekonomik kriz, siyasi iktidarın yanlış ekonomik politikaları sonucu, 2018 ortasından itibaren enflasyonda, faizlerde ve döviz kurunda yüksek sıçramalar olarak kendini göstermeye başlamış, sonraları bu sıçramaların reel ekonomiye yansımaları ortaya çıkmaya başlamıştır" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırılmasına izin vermeyeklerini belirten Sarı, "Barış Özgürlük Adalet ve Demokrasi mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diye vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de adalet nöbeti sürüyor: Karanlığa teslim olmayacağız