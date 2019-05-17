17 Mayıs 2019 20:02
Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2019 23:03

CHP milletvekilleri Prof. Dr. Füsün Üstel’i cezaevinde ziyaret etti

İbrahim Kaboğlu, Sibel Özdemir ve Utku Çakırözer, Eskişehir'de cezaevinde olan Barış Akademisyeni Prof. Dr. Füsun Üstel'i ziyaret etti.

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CHP milletvekilleri Prof. Dr. Füsün Üstel’i cezaevinde ziyaret etti

Fotoğraf: twitter.com/ibrahimkaboglu

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    CHP İstanbul milletvekilleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Dr. Sibel Özdemir, Eskişehir H Tipi Cezaevinde olan Barış Akademisyeni Prof. Dr. Füsun Üstel'i ziyaret etti. Kaboğlu ve Özdemir’e CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eşlik etti.

    Milletvekilleri bu ziyaretin ardından Eskişehir Barış Akademisyenleri tarafından açılan Uçurtma Cafeye giderek, Barış Akademisyenleri ile biraya geldi. Kaboğlu ve Özdemir’e bu ziyaretlerinde CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü eşlik etti. Milletvekilleri, burada Eskişehir Barış Akademisyenleriyle bir araya geldi.

    Fotoğraf: twitter.com/ibrahimkaboglu

    “ANAYASA MAHKEMESİNİN AYŞE ÇELİK KARARI BARIŞ AKADEMİSYENLERİ DAVASININ HUKUKİ DAYANAKLARINI ORTADAN KALDIRDI”

    Ziyaret sonrası Yaşam Bellek ve Özgürlük’e açıklama yapan Kaboğlu, Eskişehir’e Barış Akademisyenleri Davası’nın ilk hükümlüsü olan Prof. Dr. Füsun Üstel’i ziyaret etmek için geldiklerini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte Üstel’i ziyaret ettiklerini belirten Kaboğlu, “Ziyaretimiz klasik bir ziyaret değil, çünkü Füsun Üstel’in yasal düzenlemelere göre denetimli serbestlik statüsünden yararlanması gerekiyor. Ayrıca bir hafta önce Anayasa Mahkemesinin Ayşe Çelik hakkında vermiş olduğu karar esasen Barış Akademisyenleri Davasının hukuki dayanaklarını ortadan kaldırmış bulunuyor. Bu kararın da uygulanmasıyla Füsun Üstel’in sadece denetimli serbestlik statüsünden yararlanması değil serbest bırakılması gerekiyor. Bu nedenle önde adliyeye gittik. İnfaz savcısı ve Başsavcı vekiliyle hukuki değerlendirme yapmak için uzunca görüşmeler yaptık. Sonra da hapishaneye giderek Füsun Üstel’i ziyaret ettik ve onun sorunlarını dinledik. Umuyorum ki bugün ki ziyaretimiz, bu konuda Türkiye’de yürütülmekte olan Barış Akademisyenleri Davası adı verilen ve bizim mevzuatımıza göre bile herhangi bir hukuki olmayan davalar zinciri olumlu olarak etkilensin. Bu yöndeki çalışmalarımızı hem mecliste hem sivil toplum örgütleri nezlinde sürdürmekteyiz.  Bu tür kurumsal girişimlerle siyasetçilerin eliyle yaratılmış olan insanlık dramını, bilim kıyımını ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

    Fotoğraf: twitter.com/ibrahimkaboglu

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