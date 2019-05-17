MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16-17 Mayıs'ta yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya arasında kurulan çalışma grubunun ilk toplantısını yaptığını açıkladı.

MSG tarafından yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı” denildi. (HABER MERKEZİ)

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