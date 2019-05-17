Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı

Birkan BULUT

Ankara

Ethem Sarısülük’ü vuran polisin tutuksuz yargılanmasına karşı adliye kapısına kırmızı boya atarak performans gösterisi yapan Ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para cezası verildi. Sarısülük’ü vuran polise ise sadece 15 bin 200 TL para cezası verildiğini hatırlatan Yayla, yargılamada ceza hukukunda performans sanatının yer almadığı gerekçesine de tepki gösterdi.

Gezi direnişinde polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün davasında, adliye kapısına kırmızı boya fırlattığı gerekçesiyle Ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para ceza verilmişti. Sarısülük’ü öldüren polise 15 bin 200 TL, “Adaletinizden kan damlıyor” diyerek yaptığı performans gösterisine ise “Kamu malına zarar vermek”ten 6 bin TL para cezası verilmesinin ardından Sema Yayla ile konuştuk.

HUKUKTA BÖYLE BİR SANAT YOKMUŞ

Sema Yayla, savunmasında da performans sanatının sanatçının kitle karşısında bedeniyle yaptığı bir sanat olduğunu söylediğini hatırlattı. Performans gösterisi nedeniyle kendisine aslında 10 ay hapis verildiğini ve bunun 6 bin TL para cezasına çevrildiğini belirten Yayla, Ethem Sarısülük’ü vuran polise verilen 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasının ise 15 bin 20 TL’ye çevrildiğine dikkat çekti. İnsan öldürmekle “Kamu malına zarar vermek” suçlarının cezası arasında bu kadar az fark olmasını eleştiren Yayla, ayrıca kendisinin silinebilir bir boya kullanarak kamu malına zarar vermediğini ve sanat özgürlüğünü kullandığını söyledi. Öte yandan yargılama sırasında performans sanatı konusunda bir şey olmadığının belirtildiğini aktaran Yayla, “Hukukta böyle bir sanat görünmüyor” denildiğini ifade etti. Yayla, söz konusu cezanın, insana ve sanata olan saygının adalet sistemindeki yerini gösteren somut bir sonuç olduğunu söyledi ve itiraz edeceklerini açıkladı.

MAHKEME PERFORMANSTAKİ ELEŞTİRİYİ HAKLI ÇIKARDI

Yayla’nın Avukatı Gökhan Tekşen ise bu davada yargılananın aslında ifade ve sanat özgürlüğü olduğunu söyledi. Yayla’nın performans sanatı ile eleştirisini dile getirdiğini ve bunun da ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ifade eden Tekşen, “Müvekkilimin eleştirisinin konusu yargının çarpıklığıdır. Zaten ilk derece mahkemesinin para cezası kararı da bu eleştiriyi haklı çıkarmıştır. Çünkü silinebilen boyayla yapılan performans sanatında ‘kamu malına zarar’ suçlamasıyla 6 bin TL para cezası verilirken, Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memuruna ‘Heyecanın aşılması suretiyle kasten adam öldürme’ suçu üzerinden 15 bin 200 TL para cezası verilmiştir” dedi.

Performans Sanatçısı Sema Yayla

"PERFORMANS SANATINI ANLATAN DERS KİTABI GERİ ÇEVRİLDİ"

İstinaf mahkemesine başvurduklarını belirten Tekşen, itirazlarının üst mahkemede haklı bulunmaması durumunda süreci Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceklerini söyledi. Bu yargılamanın sanat özgürlüğü konusunda emsal olabileceğini belirten Tekşen, “Müvekkilimizin performans sanatının akademik bir karşılığı da var. Kendisi o günlerde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümü öğrencisiydi. Mahkemeye müvekkilimin aynı zamanda ders kitabı olan Ahu Antmen’in ‘20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar’ kitabını verdik ama konuyla alakasız olduğu gerekçesiyle geri çevrildi” dedi.

Adaletinizden kan damlıyor!