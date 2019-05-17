İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hükümeti ve Stockholm Belediyesi’nin kemer sıkma politikaları ve iş güvencesinin zayıflatılması girişimleri direnişle karşılaşıyor.

Aralarında inşaat, ulaştırma, otel, restoran ve elektrik sektöründe örgütlü sendika şubeleri ile birlikte Kiracılar Derneği ve Klimataktion gibi kitle ve çevre örgütlerinin bulunduğu “Gönenç İttifakı”, iş güvencesi ve iklimin korunması talebiyle Stockholm’de bir miting ve yürüyüş gerçekleştirdi.

Sergelstorg Meydanı’nda düzenlenen mitingde sendika şubeleri adına yapılan konuşmada, iş güvencesini ortadan kaldırmak isteyen hükümet ve sessizce olanları izleyen sendika federasyon yönetimleri eleştirildi.

Elektrikçiler Sendikası Stockholm 1. Şubesi’nden Karin Olsson, etnik kökenlerinden bağımsız olarak tüm çalışanlar için eşit ücret ve iş güvencesi talep ettiklerini söyledi.

İşverenlerin çalışanları karşıya getirme girişimlerine karşı tüm emekçilerin birleşmesi ve birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Olsson, başka ülkelerden gelen şirketlerin kendi ülkelerindeki yasaları uygulayarak işçilerin en temel haklarını ihlal ettiklerini kabul etmeyeceklerine vurgu yaptı.

“İsveç’te çalışma yürüten tüm işverenlerin İsveç’te geçerli iş yasalarına uymalarını istiyoruz. Hükümet çalışanların iş güvencesini görece ortadan kaldırmak istiyor. Uzun yıllar mücadele ederek kazandığımız hakların gasbedilmesine izin vermeyeceğiz” diyen Olsson, hükümetten iş güvencelerini zayıflatan yasayı geri çekmesini istedi.

Fotoğraf: Evrensel

ÖĞRENCİLER DE DOĞANIN KORUNMASINI İSTEDİ

Morgen ve Erika adında iki lise öğrencisi de fabrikaların atıkları ve insanların çevreye duyarsızlıklarının iklimde değişimlere yol açtığını belirterek İsveç Hükümeti’den doğayı koruması için önlem almasını istedi.

İsveç Hükümeti’ne Paris Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmesi, işçi ve memur sendikalarına da doğanın korunması için önlem almayan hükümet ve şirketleri protesto etmeleri için genel iklim grevine gitmeleri çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’e açıklamalarda bulunan Morgen, artık öğrenciler, işçiler ve toplumun tüm kesiminin iklim değişikliklerini kabul etmeyeceklerini somut eylemler ortaya koyarak kabul etmeyeceklerini göstermenin zamanının geldiğini söyledi.

Erika ise, iklim için işçi ve öğrencilerin birlikte gerçekleştirecekleri bir iklim grevinin kamuoyu oluşturma amacı taşıdığını ve pek çok insanın dikkatini küresel ısınmaya çekeceğini belirtti.

GRETA OKUL BOYKOTUNA DEVAM EDİYOR

Konuşmalardan sonra kitle iş güvencesi ve iklimin korunmasını talep eden sloganlar atarak parlamento binasına yürüdü.

Öte yandan 16 yaşındaki Greta Thunberg, geçtiğimiz yıl başlattığı okul grevini bu cuma günü de sürdürdü. Toplumun değişik kesimlerinden çevreciler, Thunberg’ye destek vermek için parlamento önündeki meydanda toplandı. Bir grup ilkokul öğrencisi de, iklimin korunmasını talep eden sloganlar atarak Thungberg’e destek verdi.