Uluslararası Çalışma Örgütü delegeliği için Türk-İş önerildi

KESK, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışan Kesim Delegeliği seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, KESK, Türk-İş, DİSK ve Kamu Sen olarak Türk-İş’i önerdiklerini duyurdu.

Açıklamada, bakanlığın kendisine yakın konfederasyonları belirlemede ısrarcı olması durumunda, ILO nezdinde itiraz hakkının kullanılacağı ve konunun uluslararası sendikal hareketin gündemine taşınacağı ifade edildi.

KESK tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, Haziran 2017’de Cenevre’de toplanan 106. Uluslararası Çalışma Konferansı öncesinde Türkiye’de çalışan kesimi delegeliği konusunda önemli tartışmalar yaşandığı hatırlattı ve ILO Anayasasının açık hükümlerine rağmen konfederasyonlara danışılmadan ve mutabakat oluşturulmadan, 2018 yılında yapılan ILO 107. Konferansına çalışan kesim delegesi olarak Memur Sen’in atandığı dile getirildi.

İKİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, 10-21 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan 108. ILO Konferansı nedeniyle çalışan kesim delegeliği konusunun yeniden işçi ve kamu konfederasyonlarının gündemine girdiği belirtilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 13 Şubat 2019 ve 15 Mayıs 2019 tarihlerinde altı konfederasyonun katılımıyla iki toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Toplantıda KESK, Türk-İş, DİSK ve Kamu Sen’in, emekçileri kimin temsil edeceğine dair kararın emek örgütleri tarafından verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, altı konfederasyonun bir araya gelerek hangi konfederasyonun katılacağını belirlemesi ve Bakanlığa bildirmesi noktasında ortaklaştığı ifade edildi.

TÜRK-İŞ ÖNERİLDİ

Açıklamada, KESK, TÜRK-İŞ, DİSK ve Kamu Sen’in gerekçeleriyle birlikte “Türk-İş gidebilir” cevabı verdiği belirtilerek “Bakanlığın bir kez daha kendisine yakın konfederasyonu/konfederasyonları belirlemede ısrar etmesi halinde ILO nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağımızı ve konuyu uluslararası sendikal hareketin gündemine taşıyacağımızı bildirmek isteriz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)