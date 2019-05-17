İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yapıyor

Yeni açılan İstanbul Havalimanında rüzgar ve sağanak nedeniyle uçaklar 1 saat rötarla havalimanına iniş yapabiliyor.

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Havalimanında öğleden sonra rüzgar nedeniyle çok sayıda uçak iniş yapamadı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar havalimanını pas geçmek zorunda kaldı ve Tekirdağ'daki Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; uçakların tur atmasının nedeninin rüzgardan kaynaklandığı öğrenildi.

AA'nın haberinde ise Kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı ve bazı uçakların pisti pas geçtiği belirtildi.

AirTürk Haber sitesi ise THY’nin Basel, Bremen ve Elazığ’dan gelen uçaklarının da Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na indiğini, THY’nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının da İzmir’e geri döndüğünü duyurdu. THY’nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının da İzmir’e geri döndüğü belirtildi.

TMMOB: 2014 YILINDA BİZ DEMİŞTİK

TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Cevahir Efe Çelik, TMMOB'un 2014'te yayımladığı 3. Havalimanı Teknik Raporunu sosyal medya hesabından paylaşarak uyarıların dikkate alınmamasını eleştirdi. Çelik, "İstanbul Havalimanı’nda bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçağın iniş yapamadığı ve Çorlu’ya yönlendirildiği haberleri kamuoyuna yansıdı. Biz demiştik demeyi sevmeyiz ama 2014 yılında biz demiştik." dedi.

Çelik'in paylaştığı TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 3. Havalimanı Teknik raporunda "Proje alanı deniz üzerinden gelen rüzgarlara açıktır. Uçuş için uçağın gelen rüzgarı önden alması gerekir, yandan ya da arkasından alması tehlikedir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Teknik Birimi'nin Karadeniz tarafından gelen rüzgarlar nedeniyle projeye onay veremediği bilinmektedir" vurgusu dikkat çekiyor.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu'nun 2014 yılında 3. Havalimanı ile ilgili yayınladığı rapordan bir bölüm



TMMOB İKK, kendi bünyesinde oluşturduğu 3. Havalimanı Çalışma Grubunun yaptığı araştırmaların sonucunu bir rapor haline getirmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda "Proje ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir değildir" denilmişti.

Raporda “Terk edilmiş kömür sahalarında, yapay olarak oluşmuş göller ve tepeler, aşırı miktarda kazı ve dolgu yapılacak olması, mevcut suni göllerin susuzlaştırılması, rehabilite edilmeden terk edilmiş kömür ve kum sahalarının durumu, havalimanı inşaatının böyle bir zemin üzerine inşası ancak kağıt üzerinde olanaklıdır” değerlendirmesi yapılmıştı. (HABER MERKEZİ)

3. havalimanı projesi kent bilimine aykırı