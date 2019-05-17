"Çiftlik Bank" davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

27 yaşındaki Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank adlı oyun aracılığıyla 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz belirlenemedi. Sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu. Katılanlar sisteme yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında sistemin finans müdürü Koray Hasgül, sistemin kurucusu Düzgün Genç, sistemin beyin takımında olduğu değerlendirilen Fehmi Suat Emur'un da bulunduğu 9 tutuklu sanığın, ayda bir gün karakolda imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Yurdakul ile Savaş Yıkılmaz'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAME

Çiftlik Bank isimli internet sitesi üzerinden yatırılan paralar karşılığında, üyelerin hayvanlar satın alarak yatırım yapabileceği vaat edilmişti. 2018 yılının başlarında gelen şikayetler üzerine Çiftlik Bank hakkında inceleme başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (HABER MERKEZİ)

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