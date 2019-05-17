Hastanelerde kalp pili bulunamıyor 

Kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan ve hayati öneme sahip olan kalp pillerinin ödenek yetersizliğinden dolayı birçok hastanede bulunamadığı öne sürüldü. Değiştirilmediği takdirde kalp kriziyle birlikte hastaların ölümüne dahi sebebiyet verecek kalp pilinin fiyatının yüksekliğinden ve bütçe yetersizliğinden dolayı hastanelerin ihale açamadığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, çok sayıda hastanede kalp pili bulunmadığı ve ölüm riski olmasına rağmen hastaların bekletildiğine yönelik iddiaları Meclis’e taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Seçim bölgesi İzmir’den vatandaşların kendisini arayarak başlarına gelen olayları anlattığını belirten Sertel “Ege Üniversitesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Hastanesi gibi büyük hastanelere gittiklerini değişmesi gereken kalp pillerinin pil olmadığı için değiştirilemediğini aktardılar. Ödenek yetersizliğinden dolayı hastaneler kalp pili alım ihalesine giremiyor. Vücutlarında pil taşıyan ve pil ömrü dolan kalp hastaları şimdi hastane hastane dolaşıyor ancak aldıkları cevap hepsinde aynı. Belki buluruz umuduyla Ankara’ya dahi giden hastalar orada da aynı sonuçla karşılaşmış. Vatandaşa acilen pil takılması gerekiyor ancak doktorlar mecburiyetten dolayı hastanın canı pahasına ‘ihale olmadı, pil kalmadı, bugün git, yarın gel’ diyerek hastaları oyalıyor. Sağlıktan tasarruf olmaz. Pil takılamadığı için bir kişinin dahi yaşamı tehlikeye girse, yaşamını yitirse Sağlık Bakanı, AKP iktidarı bunun hesabını nasıl verecek?” diye konuştu.

CHP’li Sertel, Sağlık Bakanı Koca’ya şunu sordu: “Kalp pili değişmesi gereken, değişmediği takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak hastalara birçok hastanede ‘ihaleye çıkılmadı, pil yok’ deniliyor. Bu konuda bilgi sahibi misiniz? Çözüm üretiyor musunuz” diye sordu. (HABER MERKEZİ)