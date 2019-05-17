17 Mayıs 2019 15:35

Zonguldak’ta 2010’da grizu faciasında ölen 30 madenci anıldı

Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010’da meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi ocak önünde anıldı.

Zonguldak’ta 2010’da grizu faciasında ölen 30 madenci anıldı

Fotoğraf: DHA

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    Zonguldak’ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ölümlerinin 9. yıl dönümünde facianın meydana geldiği ocak önünde anıldı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu’nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek’te çalışan, 2’si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Facianın 9’uncu yıl dönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da kazanın olduğu ocak önünde anma töreni düzenlendi.

    Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çatalağzı Belediye Başkanı Ahmet Akgün ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Ardından yaşamını yitiren 30 işçi ve maden facialarında hayatını kaybeden tüm işçiler için Kur’an okundu.

    TAŞERONUN BELEDİNİ ÖDEDİK

    GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, facianın ardından 9 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Kolçak, “Sendika olarak 2004 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanamayacağını anlatmamız ve uyarmamıza rağmen taşeron uygulamasına geçilmişti. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz bedeller sonrası anlaşıldı. Buradan tüm maden şehitlerini rahmetle anıyorum. Ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmayız” dedi.

    Maden işçileri, arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek işbaşı yaptı. (Zonguldak/DHA)

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