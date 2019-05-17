CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

CHP Grup Başkanvekilleri, İstanbul seçimlerine yapılan itirazda seçmenlerin verilerine kanuna aykırı biçimde ulaşıldığını belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul seçimlerine ilişkin AKP’nin YSK’ye yaptığı başvuru ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde vatandaşların kişisel sağlık verileri, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri ile SGK kayıtlarını da içeren kişisel verilerinin temin edildiği vurgulanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu inceleme yapmaya davet edildi.

CHP dilekçesinde AKP’li yetkililerin açıklamalarından ve hiçbir partiyle paylaşılmayan bilgilerin, ‘devletin tüm imkanlarını kullanan’ AKP tarafından elde edildiği vurgulandı. CHP’nin sorumluların yargılanmasını istediği başvuru dilekçesinde dikkat çekici başlıklar şu şekilde:

HİÇ KİMSE İLE PAYLAŞILMIYOR

Eşit şartlarda yarışılması esas olunan seçim sürecinde, CHP ya da diğer partilerle paylaşılmayan verilerin bir siyasi partinin erişimine açılması kabul edilemez.

HASTANE RAPORLARINA BİLE ULAŞILMIŞ

İtiraz dilekçesinden de anlaşılmaktadır ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından devlet hastanesi raporlarına erişilmiş, kişisel sağlık verileri kolayca elde edilmiş, çoğaltılmış ve bir nüshası tutulmuştur.

SADECE SANDIK BAŞKANLARI DEĞİL AKRABALARI DA ARAŞTIRILMIŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel’in zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı sandık kurulu üyelerini gösterir listenin, bu Ek’te yer alan listenin içinden olduğu değerlendirilmektedir. Parti yetkililerinin açıklamaları, sadece sandık kurulu başkanlarının kişisel verilerinin afişe edilmekle kalmadığı, sandık kurulu başkanlarının akrabalarına ilişkin kişisel bilgilerin de araştırıldığını göstermektedir.

SOYLU: KİŞİSEL VERİLERLE GİLİ KİMSE SENARYO ÇİZMESİN

Öte yandan AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz için YSK'ye verdiği bavullar dolu belgede İçişleri Bakanlığı tarafından temin edilen bazı kişisel bilgilerin de olduğu yönündeki iddialara cevap veren Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan, tezvirat ve dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusu. Şu 1 aylık dönem içerisinde yapılan dedikodular hepimizi üzmektedir. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, işimizin bir bölümü bu dedikoduları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşımızla paylaşmakla geçmektedir. Biz devlet idare ediyoruz. Devletin nasıl idare edildiğini uzun yıllardan beri bu millete göstermeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz." (HABER MERKEZİ)

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