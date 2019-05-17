18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü 49 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

"Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği; Avrupa’da 15., Türkiye’de ise 14. kez kutlanacak.

Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre "Avrupa Müzeler Gecesi"nde kapanış saatinden itibaren 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzeler şöyle:

Adana Müzesi Amasya Müzesi Alanya Müzesi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Cumhuriyet Müzesi Ankara Etnografya Müzesi Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi Antalya Müzesi Aydın Müzesi Bartın Amasra Müzesi Burdur Müzesi Bursa Arkeoloji Müzesi Çanakkale Troya Müzesi Çorum Müzesi Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Edirne Müzesi Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi Erzurum Atatürk Müzesi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Gaziantep Arkeoloji Müzesi Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Hatay Arkeoloji Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul Ayasofya Müzesi İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi İzmir Arkeoloji Müzesi İzmir Atatürk Müzesi İzmir Efes Müzesi İzmir Ödemiş Müzesi Kahramanmaraş Müzesi Kastamonu Müzesi Kocaeli Müzesi Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi Konya Mevlana Müzesi Mardin Müzesi Mersin Müzesi Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Muğla Fethiye Müzesi Muğla Marmaris Müzesi Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Niğde Müzesi Samsun Gazi Müzesi Side Müzesi Sinop Müzesi Sivas Müzesi Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi Şanlıurfa Müzesi Uşak Müzesi

(KÜLTÜR SERVİSİ)