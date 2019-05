Koluman: Adalet Bakanı’nın açıklamaları ümitlendirici

Diyarbakır Barosu, öldürülen Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için her hafta düzenledikleri eylemin 176'ncısını gerçekleştirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, “Tahir Elçi’nin failleri bulunmadan ve gereği yapılmadan bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına da dikkat çeken Koluman, “Yaşam hakkı kutsal olan en temel haktır. Muhtemel ölümlerin önüne geçmek için derhal etkin ve eylemleri sonlandırıcı girişimlerde bulunulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

"AİLELERE SALDIRILARA KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Açlık grevindeki mahpusların annelerinin ülkenin dört bir tarafında çocukları ölmesin diye seslerini duyurmak adına “barışçıl protesto” eylemlerini devam ettirdiklerini söyleyen Koluman “Ne yazık ki; ülke genelinde yaşanan korku ve şiddet sarmalı, beyaz tülbentli annelere yönelmiş ve basından izlenen görüntüler toplumun tüm katmanlarını derinden yaralamıştır” dedi. Diyarbakır Barosu olarak, çağrılar yaptıklarını ancak tüm bu çağrılarına rağmen Silopi’de annelerin saldırıya maruz kaldığını söyleyen Koluman, “Bu hususta gerekli suç duyurularını yapmaya, ulusal ve uluslar arası mekanizmaları görevlerini yapma konusunda çağrıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Açlık grevleri için eylem yapan annelere gaz ve tazyikli suyla saldırı

"YAŞAM HAKKI KUTSAL OLAN EN TEMEL HAKTIR"

Bölge baro başkanlarının ve TBB Başkanı Metin Fevzioğlu’nun ve TBB Yönetim Kurulu üyelerince “açlık grevleri-ölüm oruçlarının” çözümü konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ziyaret edilerek sorunun çözüme kavuşturulmasını talep edildiğini de söyleyen Koluman, “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarında, hükümlülerin avukatları ile görüşmesinin yasal bir hak olduğuna dair açıklamaları, ilk kez resmi bir makam tarafından dile getirilmesi açlık grevlerini çözme konusunda adım atıldığını hissettirmiş ve bizleri ümitlendirmiştir. Her ne kadar gelinen aşamadaki yaşanan tüm hukuksuzlukları unutturmayacak ise de, açlık grevleri- ölüm oruçlarında yaşanması muhtemel risk olan ölümlerin önüne geçmek için her an her dakikanın önemini vurgulayarak, tekrar buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Yaşam hakkı kutsal olan en temel haktır. Muhtemel ölümlerin önüne geçmek için derhal etkin ve eylemleri sonlandırıcı girişimlerde bulunulması çağrısında bulunuyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı