Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi

Volkan PEKAL

Adana

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlak oluştuğu haberlerinin ardından Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Adana Barosu, Adana Tabip Odası ve Adana Ziraat Mühendisleri Odası, santralin yapıldığı bölgedeki fay hattına dikkat çekerek tehlikenin büyüdüğüne vurgu yaptı. DAÇE gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, Rus Rosatom şirketinin işleteceği santralle ilgili Adana Barosu, DAÇE, Adana Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak Ankara 12’inci İdare Mahkemesi’nde açtıkları Akkuyu nükleer santralinin ön lisansının iptali ve lisans iptali davalarının devam ettiğini hatırlatarak çatlak haberlerinden sonra konuyla ilgili mahkemeden keşif ve bilirkişi incelemesi talep ettiklerini söyledi.

Deprem ve tsunami sonrasında Fukuşima nükleer faciasının 2 yıl içerisinde Pasifik Okyanusu’nu tamamen radyoaktif hale getirdiğini hatırlatan Atal, “İnsanlık nükleer santral kaynaklı ‘sınır aşan kirliliğin’ boyutlarını net bir şekilde deneyimlemiştir. Fukuşima nükleer felaketiyle Japonya’da sadece çocuklardaki troit kanseri vakalarında 500 kat artış yaşandı. Akkuyu’daki olası bir nükleer felaketin halk sağlığında yaratacağı yıkımı aklımıza dahi getirmek istemiyoruz” diye konuştu.

“DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

Kuzey Anadolu Ecemis fay hattının 30 kilometre batısında yer aldığını santralle ilgili lisans ve ön lisans davalarının da devam ettiğini hatırlatan Av. Atal “Santral projesinin reaktör inşaatının temelinde çatlak meydana gelmesi ile ilgili keşif ve bilirkişi raporu istedik. Temelin üzerine henüz reaktör inşa edilmeden temelin çatlaması, üzerine oturacak sadece reaktör basınç kabının 500 ton ağırlığında olduğu düşünülecek olursa Türkiye’nin geleceği, çocuklarımızın geleceği için Akkuyu nükleer santrali projesinden derhal vazgeçilmelidir” dedi.

“BAKANLIKLAR MÜDAHİL OLMALI’

Akkuyu Nükleer Santrali sahasının zeminin dayanıksız karstik yapıdan oluştuğunun altının çizildiği mahkemeye gönderilen dilekçede, jeofizik ve jeoloji yönlerinden zemin etüdü için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması istendi. Dilekçede ayrıca santralin Türkiye’yi ekonomik olarak da çöküşe götürebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Fukuşima faciasının Japonya’ya toplam maliyeti 600 milyar dolar olmuştu. Bu rakam göz önüne alındığında davaya Hazine ve Maliye Bakanlığı da davacıların yanında müdahil davacı olarak yer almalıdır. Olası nükleer felaket Türkiye’de halk sağlığını çöküşe götürebileceğinden Sağlık Bakanlığı da müvekkil davacıların yanında müdahil davacı olarak yer almalıdır.”