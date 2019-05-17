Çavuşoğlu: S-400'leri Rusya teslimata hazır olduğu an alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’da S-400’lerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak "Rusya teslimata hazır olduğu an S-400’leri alacağız" dedi.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi’nin bir grup üyesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini savunmuştu. Cumhuriyetçi temsilci Kevin McCarthy, “Türkiye’ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400’leri edindiğinde F-35’leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var” demişti. (HABER MERKEZİ)

Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek