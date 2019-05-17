ABD İran gerginliğini artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

ABD Başkanı Donald Trump “İran’la savaş ummadığını” söyledi ancak “savaş durumuna hazırlık” şekilde yorumlanabilecek gelişmeler sürüyor. İran’ın BM Temsilcisi ise “Bütün ülkeler hep birlikte kaybeder” uyarısı yaptı.

SAVAŞ DURUMU HAZIRLIĞI

ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri USS Gonzales (DDG-66) ile USS McFaul’un (DDG-74) dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptıkları öğrenildi. Sputnik’in aktardığına göre iki destroyer, ABD tarafından bölgeye daha önce gönderilen savaş gemilerine yakın bir pozisyon aldı.

Bölgeye giriş yapan gemiler, Umman sahilinde bulunan ve üzerindeki stratejik bombardıman uçaklarının uçuşa hazır bir şekilde bekletildiği USS Abraham Lincoln (CVN-72) ile Birleşik Arap Emirlikleri sahiline konuşlandığı öğrenilen amfibi saldırı gemisi USS Kearsarge’ye (LHD-3) eşlik ediyor.

İRAN: BÜTÜN ÜLKELER KAYBEDER

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Majid Ravanchi, ABL’li National Public Radio’ya yaptığı açıklamada “Bölgemizde tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, çünkü herhangi bir şey yanlış gittiğinde İran, ABD ve bölgedeki bütün ülkeler hep birlikte kaybeder” ifadelerini kullanmıştı.

"KISA MENZİLLİ FÜZE İLE BİLE VURURUZ"

İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Muhammed Salih Jokar, ABD'nin geçen hafta Basra Körfezi'ne gönderdiği savaş gemilerinin 'kısa menzilli füzelerle bile vurulabileceğini' söyledi. Yarı resmi Fars haber ajansının aktardığına göre Jokar, “Kısa menzilli füzelerimiz bile ABD’nin İran Körfezi’ndeki savaş gemilerini kolayca vurabilir. Amerika yeni bir savaşın bedelini kaldıramaz; insan gücü ve toplumsal koşullar açısından kötü bir durumda” dedi.

TRUMP: SAVAŞMAYACAĞIMIZI UMUYORUM

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin İran’la savaşa girmeyeceğini umduğunu söyledi. Trump, İki ülke arasında gerilen ilişkiler nedeniyle diplomatik kanal vazifesi gören İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer’le perşembe günü yaptığı görüşmenin ardından bir gazetecinin “Tahran ile savaş çıkacak mı?” sorusuna “Umarım hayır” yanıtını verdi.

İsviçre, diplomatik ilişkileri bulunmayan Washington ve Tahran yönetimleri arasında tarafsız yapısı ile tarihi olarak arabulucu rolü üstleniyor.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama daha yaptı. "İran'a dair yalan haberler ‘tehlikeli’" diyen Trump "“Medya kuruluşlarının İran’a dair yaptıkları sahte ve yanıltıcı haberler ülkemizi yaralıyor. Bu haberler sahte, kötü bir şekilde kaynaklandırılmış (uydurulmuş) ve tehlikeli. En azından İran ne düşüneceğini bilmiyor. Bu da şu noktada iyi bir şey olabilir!” ifadelerini kullandı.

KUVEYT: SAVAŞ İHTİMALİ YÜKSEK

Bu arada Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, ABD, İran ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle bölgede savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Meclis oturumu ardından gazetecilere açıklama yapan Ganim, “her ihtimale karşı hazırlıklı olmanın” önemine vurgu yaptığını aktararak, milletvekillerinden Muhammed ed-Delal’in pazar günü mecliste konuya ilişkin bildiri hazırlamakla görevlendirildiğini söyledi.

Ganim, “Bölgedeki son gelişmeler görüşüldü. Devletimizin herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırlıkları konuşuldu. Meclis çoğunluğun onayıyla gizli bir oturum düzenledi. Dışişleri Bakanı durumun ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin bir buçuk saatlik bir sunum yaptı”

ADIM ADIM ARTIRILAN GERGİNLİK

ABD uzun süredir Ortadoğu’da İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden İran karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışarak zaman zaman gerginliği artırıyor. Son olarak Washington ile Tahran arasındaki kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle derinleşti. Anlaşma kapsamında rafa kalkan yaptırımların yeniden hayata geçirilmesi ve İran ile ticaret yapan ülkelere baskı uygulanması iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

ABD, geçen haftalarda “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü körfeze sevk etmişti.

İran ise Avrupa Birliği ülkelerinden yaptırımlar konusunda net tutum almalarını isteyerek Nükleer Anlaşmanın bazı maddelerinin uygulanmasını askıya almıştı.

IRAK: ABD ASKER SAYISINI ARTIRMAK İÇİN BAHANE ARIYOR

ABD’nin Irak’ta acil durumda çalışmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi talimatını değerlendiren Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, ABD’yi Irak’a daha çok asker göndermek için bahane uydurmakla suçladı.

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu üyelerinden Kerim Uleyvi, yaptığı yazılı açıklamada “Bu gibi açıklamaların hangi amaçla yapıldığı malum. Irak’ta istikrar sağlanmış durumda ve herhangi bir güvenlik sorunu yok. ABD, Irak’ta askeri üslerini arttırmak ve daha fazla asker getirmek için çabalıyor” ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi’nin Irak Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olduğunu ve bütün emirlerini oradan aldığını söyleyen Uleyvi, “ABD’nin Haşdi Şabi güçleri hakkında söylediği bütün yalanlar bölgedeki amaçlarına hizmet etmeyi hedefliyor” dedi. (DIŞ HABERLER)