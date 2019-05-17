Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" sanığı yanıtı: Açıklamayan alçaktır

"FETÖ" davası sanığı Erkan Karaarslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na karşı ifade vermesi halinde tahliye teklif edildiği iddialarının yankısı sürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bunu yapanlar iktidar sahipleri. Bir bakan var bunun içinde. Şu anda mevcut bir bakan." açıklamalarına yanıt veren iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunları açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir" yanıtı verdi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" davası sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığına dair açıklamalarına yanıt verdi. Soylu iddiaların suyu bulandırma çabası olduğunu ileri sürerek "Bir genel başkan, bir FETÖ'den tutuklunun beyanını 'bakanlar bu adama' baskı yaptı diye ifade edip suyu bulandırmaya çalışıyorlar. CHP'nin İstanbul adayı ile ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir şerefsizdir. Böyle kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini düşünüyorduk. Anlıyoruz ki bu tip insanlar hââ revaçta" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da "FETÖ'nün belediye imamı" olmakla suçlanan sanık Erkan Karaarslan, Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhinde ifade vermesi halinde tahliye teklif edildiğini iddia etmişti.

Erkan Karaarslan 14 Mayıs'ta Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, "Avukat görüşüne girdiğimde ceza evinde girmesi mümkün olmayan Aydın ilinde gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm, bu kişi avukat değildir. 14.03.2019 tarihli kendisinin bana yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye olacağımı, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

KARAARSLAN: AİLEMİ BAKANLARLA GÖRÜŞTÜRDÜLER

Karaarslan 25 Nisan’da görülen bir duruşmada da “Ben 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklandım. Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın’dan gelen kişiler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP’li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğime dair söylem ve tehditlerde bulundular. Benim ailem benimle görüşemezken, bu kişiler sürekli cezaevinde ziyaretime geldiler. Ailemi bakanlarla görüştürdüler. Avukatımı da bakanlarla görüştürdüler. Bunlarla ilgili yazılı beyanlarımın hepsini hazırladım ilgili mahkemelere tek tek göndereceğim; ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben bütün bunlara direndim ve gerçekleri söylemeye devam ettiğim için halen cezaevinde tutuklu olarak bulunuyorum.” iddiasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: BUNU YAPANLAR İKTİDAR SAHİPLERİ

16 Mayıs'ta FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serhan Seyhan’ın "FETÖ" sanığı Erkan Karaarslan ile görüşmesine kimin müsaade ettiğini sormuş ve “Bunu yapanlar iktidar sahipleri. Bir bakan var bunun içinde. Şu anda mevcut bir bakan. Bir gazetecinin neden gidip içerideki tutukluyla görüşmesine izin verilir. O gazeteciyi o kişiyle kim buluşturdu? Nasıl görüşüyor bu gazeteci? Özlem Çerçioğlu kazanamasın, İmamoğlu kazanamasın diye kumpas kuruyorlar. Sizde vicdan, merhamet, adalet yok mu? Siz nasıl olur da bu insanları FETÖ’cülükle suçlarsınız? Bunları gözaltına alalım tutuklayalım, bunlar kazanmasınlar. Allah büyüktür ki bu da çıktı mahkemede dedi. ‘Bana geldiler, dediler. Bunları FETÖ’cülükle suçla, seni serbest bırakacağız. Seni paraya boğacağız. Tüm imkanı sana sağlayacağız. Gerekirse kimliğini değiştireceğiz’ diyorlar. Bunlar FETÖ taktiği zaten. Bunların onlardan farkı yok ki” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE SİYASET TARİHİNE LEKEDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu da 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız'' demişti. (HABER MERKEZİ)