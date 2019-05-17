17 Mayıs 2019 14:48
Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2019 17:21

Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

GÜNCELLENDİ
Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    "FETÖ" davası sanığı Erkan Karaarslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na karşı ifade vermesi halinde tahliye teklif edildiği iddialarının yankısı sürüyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sanık Erkan Karaarslan'ın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

    İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu 3 sayfalık dilekçede Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan "FETÖ" sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu "FETÖ" ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

    Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Erkan Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

    Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, "FETÖ" üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir." denildi. 

    Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir." ifadesine de yer verildi.  

    SOYLU: AÇIKLAMAYAN ALÇAKTIR, NAMERTTİR

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bunu yapanlar iktidar sahipleri. Bir bakan var bunun içinde. Şu anda mevcut bir bakan" açıklamalarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunları açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir" dedi.

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" davası sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığına dair açıklamalarına yanıt verdi. Soylu iddiaların suyu bulandırma çabası olduğunu ileri sürerek "Bir genel başkan, bir FETÖ'den tutuklunun beyanını 'bakanlar bu adama' baskı yaptı diye ifade edip suyu bulandırmaya çalışıyorlar. CHP'nin İstanbul adayı ile ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir şerefsizdir. Böyle kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini düşünüyorduk. Anlıyoruz ki bu tip insanlar hââ revaçta" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    Aydın'da "FETÖ'nün belediye imamı" olmakla suçlanan sanık Erkan Karaarslan, Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhinde ifade vermesi halinde tahliye teklif edildiğini iddia etmişti.

    Erkan Karaarslan 14 Mayıs'ta Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, "Avukat görüşüne girdiğimde ceza evinde girmesi mümkün olmayan  Aydın ilinde gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm, bu kişi avukat değildir. 14.03.2019 tarihli kendisinin bana yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye olacağımı, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

    KARAARSLAN: AİLEMİ BAKANLARLA GÖRÜŞTÜRDÜLER

    Karaarslan 25 Nisan’da görülen bir duruşmada da Ben 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklandım. Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın’dan gelen kişiler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP’li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğime dair söylem ve tehditlerde bulundular. Benim ailem benimle görüşemezken, bu kişiler sürekli cezaevinde ziyaretime geldiler. Ailemi bakanlarla görüştürdüler. Avukatımı da bakanlarla görüştürdüler. Bunlarla ilgili yazılı beyanlarımın hepsini hazırladım ilgili mahkemelere tek tek göndereceğim; ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben bütün bunlara direndim ve gerçekleri söylemeye devam ettiğim için halen cezaevinde tutuklu olarak bulunuyorum.” iddiasında bulunmuştu.

    KILIÇDAROĞLU: BUNU YAPANLAR İKTİDAR SAHİPLERİ

    16 Mayıs'ta FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serhan Seyhan’ın "FETÖ" sanığı Erkan Karaarslan ile görüşmesine kimin müsaade ettiğini sormuş ve “Bunu yapanlar iktidar sahipleri. Bir bakan var bunun içinde. Şu anda mevcut bir bakan. Bir gazetecinin neden gidip içerideki tutukluyla görüşmesine izin verilir. O gazeteciyi o kişiyle kim buluşturdu? Nasıl görüşüyor bu gazeteci? Özlem Çerçioğlu kazanamasın, İmamoğlu kazanamasın diye kumpas kuruyorlar. Sizde vicdan, merhamet, adalet yok mu? Siz nasıl olur da bu insanları FETÖ’cülükle suçlarsınız? Bunları gözaltına alalım tutuklayalım, bunlar kazanmasınlar. Allah büyüktür ki bu da çıktı mahkemede dedi. ‘Bana geldiler, dediler. Bunları FETÖ’cülükle suçla, seni serbest bırakacağız. Seni paraya boğacağız. Tüm imkanı sana sağlayacağız. Gerekirse kimliğini değiştireceğiz’ diyorlar. Bunlar FETÖ taktiği zaten. Bunların onlardan farkı yok ki” değerlendirmesinde bulunmuştu.

    İMAMOĞLU: TÜRKİYE SİYASET TARİHİNE LEKEDİR

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu da 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız'' demişti. (HABER MERKEZİ)

    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Avukatların 17 Mayıs basın açıklamasına polis engeli
    SONRAKİ HABER

    CHP’li Sarıbal tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı'yı ziyaret etti
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD-İran gerilimi ya da bitmeyen savaş!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Cesaret de bulaşıcıdır

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Trump neden her tarafa saldırıyor?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Çalışma koşullarında esaslı değişikliği, işçi fiili olarak çalışmaya devam ederse kabul etmiş sayılır

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Somalı anaların çığlığı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İçeriden dışarıya özgürlük karikatürleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor
    Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor

    İstanbul Havalimanı'na "olumsuz hava" nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve bazı uçakların Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

    Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

    CHP, AKP'nin "seçmenlerin kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirdiği"ni belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD gerginliği artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi
    ABD gerginliği artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

    ABD'nin İran'ı hedef alan kuşatma stratejisi devam ederken "savaş durumuna hazırlık" şeklinde yorumlanabilecek adımlar atılmaya devam ediliyor.

    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak
    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

    Saadet Gıda’da bir işçiyi patronla darbeden ara bulucu avukat için verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Avukat kasten yaralamadan yargılanacak.

    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı
    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı

    Okyanus Tekstil’de aylık 350 liraya sigortasız çalıştırılan Sibel Sunbul isimli kadın işçi, patron ve 3 işçi tarafından darbedildiğini söyledi.

    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi
    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi

    Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlak oluştuğu haberlerinin ardından mahkemeden keşif ve bilirkişi incelemesi talep edildi. 

    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelerin eylemine polis engel oldu. Adana emek ve demokrasi güçleri ise hükümete çağrı yaptı.

    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede
    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede

    TMMOB Makina Mühendisleri Odasının yayımladığı sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusunda işsizlik konusuna yer verildi.

    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün
    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

    Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün | Kaos GL Editörü Yıldız Tar: 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

    Toplusözleşme sürecinin devam ettiği TÜPRAŞ’ın 4 rafinerisinde işçilerin dün başlattığı fabrikayı terk etmeme eylemleri sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 7 bölge ilinin baro başkanı, açlık grevleriyle ilgili TBMM başkanı Mustafa Şentop'la görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi
    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi

    Modavizyon işçileri üretim ve performans baskısı, hakaret, tuvalet kısıntısı gibi nedenlerle canlarından bezdiklerini söylüyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçen yıl uygulamaya konan bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı
    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı

    Tüm Bel-Sen, Denizli’nin Merkezefendi Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı.

    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

    Beşiktaş'ta 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz
    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz

    Tribünlere yönelik “derin” ilgisiyle tanınan Sedat Peker, “Her şey çok güzel olacak” sloganları sonrası tribün liderleriyle iftar yaptı.

    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti
    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in sorusu üzerine öğrenilen gerçek: 2003 ila 2018 yılları arasında bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti.

    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde
    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde

    15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişleri nedeniyle 2. sınıf araç sahiplerinin yaşadığı ceza mağduriyeti TBMM gündemine taşındı.

    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti
    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

    İstanbul'da öğrenci akbili 40 lira oldu, uygulama başladı
    İstanbul'da öğrenci akbili 40 lira oldu, uygulama başladı

    İstanbul'da öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlıyor.

    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1717 tane araba kiraladığı ortaya çıktı. Bu durumda İBB'de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor.