Avukatların basın açıklamasına polis engeli
Ankara’da avukatların 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla yapmak istedikleri açıklama polislerce engellendi.
17 Mayıs 2019 15:04
Ankara Barosundan avukatların baronun eğitim merkezi önündeki 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Gün açıklaması polis tarafından engellendi. Avukatlar, açıklamayı Ankara Adliyesi önünde yapmak istemiş ancak Ankara Valiliği açıklamayı yasaklamıştı. Bugün baronun eğitim merkezi önünde bir araya gelen avukatlar, polis tarafından zorla eğitim merkezinin içine sokuldu. (Ankara/EVRENSEL)
ETİKETLER: Ankara Barosu
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