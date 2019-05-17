    • Avukatların 17 Mayıs basın açıklamasına polis engeli

    Ankara’da avukatların 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla yapmak istedikleri açıklama polislerce engellendi.

    17 Mayıs 2019 15:04
    Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2019 16:50
    Paylaş

    Ankara Barosundan avukatların baronun eğitim merkezi önündeki 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Gün açıklaması polis tarafından engellendi. Avukatlar, açıklamayı Ankara Adliyesi önünde yapmak istemiş ancak Ankara Valiliği açıklamayı yasaklamıştı. Bugün baronun eğitim merkezi önünde bir araya gelen avukatlar, polis tarafından zorla eğitim merkezinin içine sokuldu.

    Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi'nini yapmak istediği basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

    “Ankara Barosu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin yıldönümü 10 Aralık 2018 tarihinin hemen öncesinde Türkiye’ye ve Dünyaya çok önemli bir insan hakları merkezinin kuruluşunu duyurdu: LGBTİQ+ Hakları Merkezi. LGBTİQ+ Hakları Merkezi; lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks, kuir ve artıların onurlarının ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında yasa izleme, nitelikli avukat desteği sağlama ve hukuk mücadelesi vermek için gönüllü avukatların katılımıyla kurulmuştur.

    Bugün, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün’de, burada meslektaşlarımızla toplanan Bizler, 17 Mayıs 1990 tarihinde teyit edilen tarihi bir doğruyu; eşcinselliğin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Hastalık sınıflamasından çıkarılmasını kutluyoruz ve gerek meslek örgütümüzde gerek etkinlik gösterdiğimiz bütün bir adalet sistemi içinde Homofobi, Transfobi ve Bifobiye “dur” demek için avukatlar olarak bir araya gelmenin önemini kamuoyuna duyuruyoruz.

    LGBTİQ+'ların haklarına saygı, toplumda geçerli olan eşitlik anlayışı, toplumsal barış ve uzlaşma düzeyinin kritik göstergelerinden biridir. Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özellikleri temelli nefret ve ayrımcılığın egemen olduğu ülkeler aynı zamanda ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı ve sosyal refah karşıtlığının egemen olduğu ülkelerdir. LGBTİQ+ haklarından söz etmek; şiddetten, nefretten, ayrımcılıktan korunma hakkından ve avukatın LGBTİQ+ müvekkilinin hakkını asla çiğnetmemesinden bahsetmektir. Avukatıyız!

    Birleşmiş Milletler cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerinin insan hakları olduğunu sayısız kararla vurgulamış, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi de aynı vurguyu yinelemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise LGBTİQ+'ların haklarını geniş olarak korumayı sürdürmektedir. Hiç kimse LGBTİQ+ kimlik ve yöneliminden ötürü ayrımcı bir muameleye maruz bırakılamaz, kınanamaz, suçlanamaz. 17 Mayıs 1990, eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkartılması ve seneler süren bir hak ihlalinin son bulması açısından tarihi bir dönemeçtir. Bizler, avukatlar olarak, 17 Mayıs’ta bir kez daha LGBTİQ+ haklarının insan hakları olduğunu hatırlatıyoruz!

    Toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesi; hiçbir toplumsal kesimin dışlanmaması ve herkesin haklarının gözetilmesi ile sağlanır. Baromuz da avukat-müvekkil ilişkilerinin sağlığı, kalitesi ve Avukatlararası saygı kültürünün gerekleri açısından hem Havana prensiplerinde hem Uluslararası Avukat Etik Kodlarında öngörülen kuralları izlemek ve bu yolla kendi toplam meslek insanı kalitesinin arttırılmasını sağlamakla yükümlüdür. Biz, 17 Mayısı bu bilinçle kutluyoruz!

    Türkiye’de LGBTİQ+’lar sistemli olarak hedef gösteriliyor, nefret propagandası yaygınlaşıyor; halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmeye başlayanlar artıyor. LGBTİQ+'lara karşı cinayetler, fiziksel şiddet, saldırı, mülke zarar, tehdit, psikolojik şiddet, ayrımcılık ve önyargılar artmıştır. Cezasızlık uygulamaları had safhadadır. Baromuzun sesi buna dur demek amacıyla artık daha yüksek çıkıyor! Bizler, herkes için, ayrım gözetmeksizin tanınan toplantı ve gösteri özgürlüklerinin LGBTİQ+’lar için korunmasında da doğru olan hukuku ortaya koyduk, sessiz kalmadık, kalmayacağız!

    LGBTİQ+ Hak ve Özgürlüklerinin İhlal Edildiği Her Yerde, Her Zaman Varız. Var Olacağız! 

    Evrensel insan haklarının yanındayız.  17 Mayıs 2019 tarihinde  bir kez daha hatırlatıyoruz: Bizler LGBTİQ+’ların gasp edilen temel hak ve özgürlüklerine erişebilmeleri için verilen mücadelenin avukatlarıyız!” (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ORÇEV Tayfun Gürsoy Parkı davasını da kazandı
    SONRAKİ HABER

    CHP’li Sarıbal tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı'yı ziyaret etti
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD-İran gerilimi ya da bitmeyen savaş!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Cesaret de bulaşıcıdır

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Trump neden her tarafa saldırıyor?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Çalışma koşullarında esaslı değişikliği, işçi fiili olarak çalışmaya devam ederse kabul etmiş sayılır

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Somalı anaların çığlığı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İçeriden dışarıya özgürlük karikatürleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor
    Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor

    İstanbul Havalimanı'na "olumsuz hava" nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve bazı uçakların Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

    Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

    CHP, AKP'nin "seçmenlerin kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirdiği"ni belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD gerginliği artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi
    ABD gerginliği artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

    ABD'nin İran'ı hedef alan kuşatma stratejisi devam ederken "savaş durumuna hazırlık" şeklinde yorumlanabilecek adımlar atılmaya devam ediliyor.

    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak
    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

    Saadet Gıda’da bir işçiyi patronla darbeden ara bulucu avukat için verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Avukat kasten yaralamadan yargılanacak.

    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı
    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı

    Okyanus Tekstil’de aylık 350 liraya sigortasız çalıştırılan Sibel Sunbul isimli kadın işçi, patron ve 3 işçi tarafından darbedildiğini söyledi.

    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi
    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi

    Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlak oluştuğu haberlerinin ardından mahkemeden keşif ve bilirkişi incelemesi talep edildi. 

    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelerin eylemine polis engel oldu. Adana emek ve demokrasi güçleri ise hükümete çağrı yaptı.

    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede
    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede

    TMMOB Makina Mühendisleri Odasının yayımladığı sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusunda işsizlik konusuna yer verildi.

    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün
    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

    Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün | Kaos GL Editörü Yıldız Tar: 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

    Toplusözleşme sürecinin devam ettiği TÜPRAŞ’ın 4 rafinerisinde işçilerin dün başlattığı fabrikayı terk etmeme eylemleri sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 7 bölge ilinin baro başkanı, açlık grevleriyle ilgili TBMM başkanı Mustafa Şentop'la görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi
    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi

    Modavizyon işçileri üretim ve performans baskısı, hakaret, tuvalet kısıntısı gibi nedenlerle canlarından bezdiklerini söylüyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçen yıl uygulamaya konan bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı
    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı

    Tüm Bel-Sen, Denizli’nin Merkezefendi Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı.

    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

    Beşiktaş'ta 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz
    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz

    Tribünlere yönelik “derin” ilgisiyle tanınan Sedat Peker, “Her şey çok güzel olacak” sloganları sonrası tribün liderleriyle iftar yaptı.

    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti
    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in sorusu üzerine öğrenilen gerçek: 2003 ila 2018 yılları arasında bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti.

    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde
    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde

    15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişleri nedeniyle 2. sınıf araç sahiplerinin yaşadığı ceza mağduriyeti TBMM gündemine taşındı.

    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti
    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

    İstanbul'da öğrenci akbili 40 lira oldu, uygulama başladı
    İstanbul'da öğrenci akbili 40 lira oldu, uygulama başladı

    İstanbul'da öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlıyor.

    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1717 tane araba kiraladığı ortaya çıktı. Bu durumda İBB'de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor.