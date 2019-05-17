ORÇEV Tayfun Gürsoy Parkı davasını da kazandı

Ordu Çevre Derneği, Altınordu Bahçelievler Mahallesi Tayfur Gürsoy Parkı’nda tenis kortu alanına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen yapılaşmaya karşı açtığı davayı kazandı.

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan, “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun yürütülmesinin durdurularak yapılacak yargılama ile iptal edilmesi talebiyle Şubat 2017’de dava açmıştı. İmar değişikliği ile Altınordu İlçesi sahilinde, o dönem tenis kortu olarak kullanılan alanda, “Sosyal Tesis Alanı” adı altında Nikah ve Konferans Salonu ile elli araçlık bir otopark planlanmıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Kasım 2018’de alanın halen kamunun yararlandığı bir alan olduğu ve dava konusu plan kararıyla yöre halkının kıyıdan yararlanma hakkının engellenmesi suretiyle telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle, dava konusu işlemin “Yürütülmesinin Durdurulmasına” karar vermişti.

KIYI KANUNUNA DA AYKIRI

Ordu İdare Mahkemesi Mart 2019’da, “Dava konusu plan kararıyla parselin büyük bir bölümünün sosyal tesis alanı olarak planlandığı ve bu kullanıma ayrılan alanın sahil şeridinin ilk 50 metresi içinde kaldığı, diğer kısmının park alanı olarak planlandığı, uyuşmazlığı konu alandan kaldırılan park kullanımına karşılık nerede, hangi alanın park kullanımına ayrıldığının ortaya konulamadığı görülmektedir.” diyerek işlemin iptaline karar verdi.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, “Dava konusu alan üzerinde şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkı yer alıyor. Yürütmeyi durdurma kararını aldığımızda Belediyeye bir dilekçe yazarak otoparkın kaldırılması gerektiğini bildirdik. Ne yazık ki Belediye o alanı otopark olarak kullanmaya devam etti. Bu kararı gözardı etmeyeceklerini umuyor, bir an önce otoparkı kaldırıp alanı kamuya açmalarını bekliyoruz.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)