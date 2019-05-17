"Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın 19 Mayıs davetine katılmayacak" iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyeceği kutlamalara katılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine Samsun'daki etkinlikler için yapılan daveti reddetti. Bahçeli, 19 Mayıs'ta Ankara’da düzenlenecek törenlere katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.

İYİ PARTİ DE SAMSUN'DAKİ TÖRENE KATILMAYACAK

İYİ Parti tarafından Genel Başkan Meral Akşener'in, 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek devlet törenine katılmayacağı açıklandı. Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz. Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Meral Akşener öncülüğünde; Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, Gençlik Kolları ile birlikte Samsun'da olunacağını belirtti. Paçacı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun aylık toplantısının, Samsun'da yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı ve bir yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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