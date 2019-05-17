17 Mayıs 2019 14:27
Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2019 17:43

"Devlet Bahçeli'nin Erdoğan’ın 19 Mayıs davetine katılacağı duyuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

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"Devlet Bahçeli'nin Erdoğan’ın 19 Mayıs davetine katılacağı duyuruldu

Fotoğraf: Kayhan Özer/DHA

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    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyeceği kutlamalara katılmayacağı açıklanmıştı. Ancak, daha sonra Bahçeli'nini fikir değiştirdiği ve kutlamalara katılacağı duyuruldu.

    Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine Samsun'daki etkinlikler için yapılan daveti reddettiğini duyurmuştu. Ancak, daha sonra yapılan açıklamada Bahçeli'nin Samsun'da yapılacak törenlere katılacağı açıklandı. 

    MHP'den yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ın 100. Yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği tarafından gönderilen davete Bahçeli'den olumlu yanıt geldiği belirtildi. Bahçeli, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak törene katılacağını açıkladı.

    CHP VE VATAN PARTİSİ LİDERLERİ KATILACAK

    Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs'ta Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere; CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’ni davet ederken HDP’yi davet etmemişti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de resmi törenlerde olacağı duyurulurken, Saadet Partisi'nden katılıma ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

    İYİ PARTİ DE SAMSUN'DAKİ TÖRENE KATILMAYACAK

    İYİ Parti tarafından Genel Başkan Meral Akşener'in, 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek devlet törenine katılmayacağı açıklandı. Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz. Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

    İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Meral Akşener öncülüğünde; Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, Gençlik Kolları ile birlikte Samsun'da olunacağını belirtti. Paçacı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun aylık toplantısının, Samsun'da yapılacağını söyledi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı ve bir yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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