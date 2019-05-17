Kapanan şirket sayısında patlama

Kurulan şirket sayısı Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,85 düşüşle 28 bin 722’ye geriledi. İlk dört ayda kapanan küçük işletme sayısı yüzde 13,15 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Nisan ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Nisan’da kurulan şirket sayısında geçen aya göre yüzde 5,16 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,19 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,13 arttı. Kapanan şirket sayısı da Mart ayına göre yüzde 13,44 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,66, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 22,58 azaldı.

Nisan 2019’de geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,58, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,28 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53,07 azaldı.

Yılın ilk dört ayında kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,41 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,44 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 13,15 arttı. (EKONOMİ SERVİSİ)