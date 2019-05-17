Sirkeci Garı’nda, Çorlu'da hayatını kaybedenler için adalet nöbeti

Çorlu’da tren faciasında yaşamını yitirenlerin aileleri, Sirkeci Garı’nda sorumluların yargılanması için nöbet tuttu. Aileler, facianın gerçek sorumluları yargı önüne çıkana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

8 Temmuz 2018’de Kapıkule’den İstanbul’a giden yolcu treni, Çorlu yakınlarından toprak menfezin kayması sonucu kaza yapmıştı. Kazada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi de yaralanmıştı.

“YAVRUMA HAKKINI ARADIM DEMELİYİM”

Sirkeci Garı’nda “Tüm sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz”, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” pankartlarının açıldığı eylemde konuşan aileler yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Faciada kızı Sena Köse’yi kaybeden anne Aysun Köse, sorumlular cezalarını çekmediğini, çekecekler mi, onun da belli olmadığını söyleyerek “Artık sadece sevdiklerim için mücadele edeceğim. Ve kızıma; bir gün mezarının başına gittiğimde, ‘yavrum ben senin hakkını aradım, ben senin için elimden geleni yaptım’ diyeceğim. Geriye kalanlar için belki daha güzel bir hayat, belki daha güzel bir dünya olur diye mücadele edeceğim” dedi.

“TEKRAR ÇOCUK YAPARSINIZ DEDİLER”

Faciada yaşamını yitiren Rubize ve Gani Kartal’ın yakını İsmail Kartal, olaydan sonra suçu bulunanların aklanmaya çalışıldığının altını çizerek “Sadece adalet istiyoruz. Yolun neden erken açıldığını, kazanın tek sebebinin yağmur mu öğrenmek istiyoruz. Hiçbir yöneticinin, hiçbir bürokratın, hiçbir müdürün, Ulaştırma Bakanı'nın bu konuda suçu hiç mi yok? Neden gizliyorsunuz? Neden insanların vicdanlarını rahatlatmıyorsunuz?” diye sordu. Yetkililerin ‘Daha çok gençsiniz, tekrar çocuk yaparsınız’ dediğini belirten Kartal “Bunu söyleyecek kadar vicdansız mısınız?” dedi.

“2002 YILINDAN BU YANA 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ”

2002 yılından bu yana tren kazalarında 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen davanın avukatı Gökmen Yeşil, 3 Temmuz’da görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Kazaların sorumluluğunun sadece alt düzeyde çalışan memurlara mal edilmemesi gerektiğini belirten Yeşil, “Yaşananlar alt düzeyde çalışan sadece 2-3 memurun suçu olamaz. ‘Taksirle ölüm’ olarak adlandırılamaz. Kazanın ardından yaralıları kurtarmak için değil bir an önce delilleri nasıl karartabiliriz diye çalışma yapılıyor” dedi. TCDD’ye iş yapan kişilerin bilirkişi olarak atandığını hatırlatan yeşil “Hazırlanan raporda tüm eksiklikler, üst yönetimin, hatta Bakanlığın dahi sorumlulukları bütün kusurları sayılıyor; ancak sadece 4 alt düzey memur, taksirle ölüme neden olmaktan kusurlu görünüyor ve haklarında dava açılıyor” diye konuştu. (İstanbul/MA)

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