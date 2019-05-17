ABD’den gelen haberler kuru tetikledi

Küresel piyasalarda dolar, ABD ekonomik verilerinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine seviyesine yakın seyretti. Türkiye’de ise bunların dışında ABD ile yaşanan gerilimler kurları yukarı itti.

ABD’den gelen ve kuru yükselten haberlerden biri, ABD’nin Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarması oldu. Beyaz Saray, Türkiye’nin ekonomik kalkınma seviyesine bağlı olarak GTS programına katılmaya uygunluğunu sonlandırmanın makul olduğunu ve kararın dünden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Ayrıca ABD Kongresi’nden Peşpeşe S-400 Adımları geldi. Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu’nun gündeminde de Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı füze savunma sistemi S-400’lerle ilgili tartışma vardı. Komisyon, savunma bütçesine yönelik kapsamlı bir harcama tasarısına, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesini engelleyen bir madde ekledi. Tasarı bugün komisyonun alt komitesinde görüşüldü.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu’nun Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmesini engelleyen tasarıyı görüşmesinin ardından Dışişleri Komisyonu’ndan da S-400 adımı geldi. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin destek verdiği karar tasarısında Türkiye’ye S-400’leri almaktan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

‘İKİ OLUMLU’ HABER

ABD, Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.

Öte yandan Ankara’nın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin S-400 almaktan vazgeçebileceğini, bu konuda çalışıldığını söyledi.

Tüm bunların ardından kur haftanın son gününe 6.0780, avro/TL 6.7970 seviyesinden başladı. (EKONOMİ SERVİSİ)