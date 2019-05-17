Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı

31 Mart seçimlerinde CHP Adayı Şeniz Doğan’ın kazandığı Denizli Merkezefendi Belediyesinde Tüm Bel-Sen yetkili sendika oldu.

Belediyenin el değiştirmesinin ardından kamu emekçilerinin yetki sürecindeki tercihini Tüm Bel-Sen’den yana kullanması sonucunda 15 Mayıs günü yapılan yetki tespitinde Tüm Bel-Sen’in yetkili sendika olduğu belirlendi.

Tüm Bel-Sen Denizli Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Merkezefendi Belediyesinde sendikamıza güvenen ve sendikamızla birlikte hareket eden tüm emekçilerin çabası ve örgütlenmesi ile 15.05.2019 tarihinde yapılan tespit sonucunda sendikamızın yetkili sendika olduğu tescillenmiş oldu. Sendika üyelerimiz ile birlikte diğer sendika üyesi olan veya sendika üyesi olmayan tüm emekçilerin hakları için birlikte mücadele vereceğiz. Bundan sonraki amacımız Merkezefendi Belediyesi emekçilerinin çalışma ve ekonomik şartlarının mümkün olduğu ölçüde iyileştirilmesi olacak. Yetki sürecinde sendikamıza güvenen, sendikamızla birlikte hareket eden tüm belediye emekçilerine teşekkür ederiz. Kazanan yerel yönetim emekçileri olacak” ifadeleri kullanıldı. (Denizli/EVRENSEL)

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