Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası gerçekleştirilen katliamı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenmişti.

Bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkları da değişik suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırdı. Bir sanığın da tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. (HABER MERKEZİ)

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