Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Bingöl, Van ve Dersim baro başkanları, açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla ilgili olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Kamu Denetçisi Şerefek Malkoç ile bir araya geldi.

“OLUMLU BİR İZLENİMLE AYRILDIK”

Basına kapalı yapılan görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyarakır Baro Başkanı Cihan Aydın, “Olumlu bir izlenim ile ayrıldık” dedi.

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI: GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAĞI SÖYLENDİ

Görüşmeye dair Evrensel’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın, 4-5 Mayıs tarihlerinde Samsun'da düzenlenen TBMM Genel Kuruluna bölge baroları olarak açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dair önerge verdiklerini söyleyerek, “Önerge açlık grevi ve ölüm oruçlarının çözüme kavuşturulmasına dairdi. Türkiye Barolar Birliğinin bu süreçte rol almasını talep ettik. Bu çerçevede talebimiz kabul gördü ve birlik yönetimine havale edildi. Birlik yönetimi gerekli randevuları aldı. Birlik başkanı ve baro başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Durumun kritik aşamaya geldiğini ve 15 kişinin 16 gündür ölüm orucunda olduğunu, her an yaşam haklarının ihlal edilebileceğini söyledik. Bu konuda hızlı bir şekilde gerekli girişimlerde bulunmalarını talep ettik. Görüştüğümüz kişiler de ‘Biz zaten bu mesele ile ilgileniyoruz elimizden geleni yapacağız herhangi bir can kaybı yaşanmaması için’ dediler. Hem TBMM Başkanı hem Kamu denetçisi bunu iletti bize” dedi.

'YASAL ENGEL YOK PRATİK ADIMLAR ATILSIN'

Öcalan'la görüşmeye dair Adalet Bakanı’nın açıklamalarına da değinen Aydın, “Mesele sadece açıklamada değil. Mahkeme görüş yasağını kaldırdı fakat buna rağmen görüşümüze izin verilmiyor diyor Öcalan'ın avukatları. Pratik adımların atılması kaldı. Devletin Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair adımlar atması lazım. Yasal hiçbir engel yok, sadece pratik adımların atılıp avukatların başvurusuna cevap verip onların adaya getirilip götürülmesi gerekiyor. Bu pratik adımlar atılırsa ben meselenin hızlı bir şekilde çözüleceğine inanıyorum” diye konuştu.

“KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Dersim Barosu da şu ifadeleri kullandı: “Cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarının bundan sonra herhangi bir can kaybı yaşanmadan sonlandırılması konusunda Meclis Başkanı ve kamu baş denetçisiyle yapılan görüşmelerde sorunun çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sorunun bir an önce iç hukukumuz ve evrensel hukuk kuralları çerçevesinde kimsenin zarar görmediği insancıl bir yöntemle çözülmesini temenni ediyoruz. Ayrıca baştan beri belirttiğimiz üzere insan hayatını riske atan bu eylemleri açlık grevi ile ölüm orucundaki kişilerin kendi hayatlarına telafisi imkansız zarar vermemesi ve insan hayatına verdiğimiz önem ve değer gereği ve bizlere başvuran aile ve annelerin istemi üzerine herkese sorunun çözümü ve sonlandırmaları çabasının çağrısını yapıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)