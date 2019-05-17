AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2003 ila 2018 yılları arasında bin 492 kişinin tren ve demiryolu kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına son 16 yılda tren ve demiryolu kazalarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğini sordu. Gelen yanıtta 2003 ila 2018 yılları arasında bin 492 kişinin tren ve demiryolu kazalarında hayatını kaybettiğini belirtildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrası mahkemenin bazı sorumlular hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı sonrası ölenlerin yakınları, yaralananlar ve avukatlarının adalet nöbeti başlattığını belirten Antmen, “AKP döneminde, yani 2003 ve 2018 yılları arasında bin 492 kişi tren kazalarında hayatını kaybetti. Bugüne kadar bu kazalarda hiçbir bakan ve yetkili istifa etmedi ve sorumluluk almadı. Bu da yeni kazalara ve ölümlere yol açtı” ifadelerini kullandı.

Kazalarda sadece makinistlerin cezalandırıldığını ifade eden CHP’li Antmen, “Dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü, cezai yaptırımlar ve sorumluluk bir yana ödüllendirildi ve milletvekili oldu. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 38 kişinin öldüğü Pamukova'daki tren kazasının ardından, istifa etmesi gerektiği yolundaki eleştirilere ‘Ben çok rahatım. O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim’ dedi ve sorumluluk ya da herhangi bir ceza almadı. O da önce Başbakanlıkla, sonra Meclis Başkanlığı ile ödüllendirildi. Şimdi de Yıldırım kaybettiği İstanbul’a yeniden aday oldu” dedi.

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Antmen, TCDD’nin yönetiminde tarikat, cemaat ve rant anlayışının hakim olduğunu iddia etti. Dünyada yaşanan tren kazaları sonrası istifa mekanizmasının çalıştığını söyleyen Milletvekili Alpay Antmen şu örnekleri verdi:

2008 yılında Macaristan Ulaştırma Bakanı ve Demir Yolları Genel Müdürü 4 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etti.

2009 yılında Hırvatistan Ulaştırma Bakanı 6 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etti.

2009 yılında Mısır Ulaştırma Bakanı 18 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etti.

2009 yılında Kostarika Ulaştırma Bakanı bir köprünün çökmesi nedeniyle 5 kişi ölünce istifa etti.

2012 yılında Mısır Ulaştırma bakanı 49 öğrencinin tren kazasında ölmesi sonrası istifa etti.

2016 yılında İran Demir Yolları Genel Müdürü Muhsinpur Seyyid Agayi, 40 kişinin öldüğü tren kazası sonrası "Yöneticiler gerçekleşen hadiseler için sorumluluk almak zorundadır" diyerek istifa etti.

2017 yılında Hindistan Demiryolu İdaresi Başkanı ülkesinin kuzeyinde yaşanan tren kazalarından sonra istifa etti. (Ankara/EVRENSEL)