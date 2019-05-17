17 Mayıs 2019 12:10
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 00:34

Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova

Euroleague'de 2018/19 sezonunda finale çıkma mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 92-73 yendi. CSKA Moskova ise Real Madrid'i 95-90 ile geçti.

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Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

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    Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de dörtlü final heyecanı bugün başladı. Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile birlikte Rusya’dan CSKA Moskova ve İspanya’dan Real Madrid’in katıldığı dörtlü final maçları İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde yapılıyor.

    Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’le Fernando Buesa Arena’da saat 19.00’da ilk dörtlü final maçında karşılaştı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Karşılaşma Anadolu Efes'in tarihindeki ilk Euroleague finali olacak. 

    Efes'in rakibi ise dörtlü finalin ikinci maçında belirlendi. CSKA Moskova rakibi Real Madrid'i 95-90 skorla yenerek finalist oldu.

    Fenerbahçe Beko üçüncülük maçında bu maçın kaybedeni Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçı 19 Mayıs Pazar günü 18.30’da, final ise 21.30’da oynanacak.

    ANADOLU EFES, AVRUPA LİGİ'NDE FİNALDE

    İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

    Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

    İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

    Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

    Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

    CSKA MOSKOVA 95 - REAL MADRİD 90

    Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

    Saat 22.00’de başlayan CSKA Moskova - Real Madrid maçını ise Moskova 5 sayı farkla geçti

    CSKA Moskova, üçüncü çeyreğinde 14 sayı geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 95-90 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. CSKA Moskova, en son 2016'da final oynamış ve Fenerbahçe'yi uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

    Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı.

    BURAYA KADAR NASIL GELDİLER?

    Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. 2017'nin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe böylece üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi.

    Anadolu Efes, normal sezonda 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncülüğü elde etti. İstanbul ekibi çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı 3-2 yendi.

    CSKA Moskova 24 galibiyet alarak ikinci tamamladığı normal sezonun ardından Saski Baskonia’yı 3-1 mağlup etti.

    Son şampiyon Real Madrid, 22 galibiyet elde ettiği normal sezondan sonra son 8’de Yunan rakibi Panathinaikos’u 3-0’la eledi.

    ANADOLU EFES'İN DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİ

    Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Avrupa kupalarında 15. kez karşılaştı. Bu maçların 11'ini Fenerbahçe, 4'ünü Anadolu Efes kazandı.

    BU SEZON 7. KEZ RAKİP OLDULAR

    Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip oldu.

    Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise üçer defa karşılaştı.

    Anadolu Efes bu maçların dördünü kazandı.

    CSKA MOSKOVA-REAL MADRİD REKABETİ

    Dörtlü finalin diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede üst üste ve toplamda da 3. kez birbirlerine rakip oldu.

    İstanbul’da 2016-2017 sezonunda düzenlenen dörtlü finalin üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-70 mağlup etmişti.

    İki takım geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı 92-83 kazanan Real Madrid, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

    CSKA Moskova ile Real Madrid, Euroleague’de ise 25. defa karşı karşıya geldi. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 25 maçın 18'ini kazandı. Normal sezonda da CSKA Moskova rakibini iki maçta da yenmeyi başardı.

    CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 11 maçın 8'ini Yunan başantrenör Itoudis kazandı. (SPOR SERVİSİ)

    Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da

    Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da

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