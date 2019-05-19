Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de dörtlü final heyecanı bugün sona eriyor. Saat 21.30'daki finalde Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

İspanya'nın Bask bölgesine bağlı Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da cuma günü başlayan heyecanda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 92-73; CSKA Moskova, Real Madrid'i 95-90 yenerek finale kaldı.

Üçüncülük maçı saat 18.30'da Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak. Bu iki takım, geçtiğimiz yıl finalde karşılaşmış ve kazanan 85-80'lik sonuçla Real Madrid olmuştu.

ATAMAN VE ITOUDIS FİNAL ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİ

Final maçının oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın yanındaki salonda düzenlenen basın toplantısına, şampiyonluk mücadelesi verecek iki takımın başantrenörleri ile birer oyuncusu yer aldı.

Burada olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Benim ve kulübümün ilk Avrupa Ligi finali. Tüm sezon boyunca keyif veren basketbol oynadık. Dün de (Fenerbahçe Beko önünde) en iyi performanslarımızdan birini sergiledik." dedi.

Kendileri için rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığına dikkati çeken Ataman, "Yarın yine aynı basketbolu oynamaya çalışacağız. Keyifli bir basketbol oynamaya çalışacağız. Sayın Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü, Fenerbahçe Beko ise bu sezonun en iyi takımıydı. Tıpkı Gregg Popovich ve San Antonio Spurs gibi. Biz de bu yıl Golden State Warrios gibi basketbol oynuyoruz. CSKA Moskova da Milwaukee Bucks gibi oynuyor. Will Clyburn de onların Giannis Antetokounmpo'su. Müthiş bir final olacak yarın."

Ergin Ataman, daha önce kariyerinde 3 Avrupa kupası finali olduğunu hatırlatarak, "Avrupa Ligi için benim ilk finalim. Ancak daha önce 3 kez başka kupalarda final oynadım ve hiç kaybetmedim. Evet, yarın final maçını oynayacak olmak başarıdır ama benim için asla yeterli değil. Biz kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların finalde kendilerini desteklemesini isteyen lacivert-beyazlı başantrenör, yarın taraftar avantajının kendilerinde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Vitorialı basketbolseverlerden de büyük destek alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda daha önce Baskonia'da oynayan 3 oyuncumuz var. Fenerbahçeli basketbolseverler de bizim arkamızda olacaktır. Belki biraz sorunlar yaşamış olabilirim ama söz konusu Türk bayrağı olduğu zaman tüm Türkler birlikte hareket eder. Bu, bizim ilk finalimiz ve kazanacağız."

Fenerbahçe Beko maçının yıldızı Shane Larkin'e ayrı bir parantez açan Ataman, "Sezon boyunca her maç üstüne koyduk. Larkin sezonun ikinci yarısından itibaren müthiş oynamaya başladı." açıklamasında bulundu.

Sezona 9 yeni isimle başladıklarını, kendisi gibi düşünen bir oyuncu grubuna sahip olduğu için de gurur duyduğunu anlatan Ataman, "Geçtiğimiz sezonun ortasında takıma geldim. Neredeyse en son sıradaydık. Transfer kurallarından dolayı tüm takımı değiştiremezdim. Sezon başı çok önemlidir. Diğer 4-5 takıma oranla çok büyük bir bütçemiz olduğunu söyleyemem ama başkanımızla konuştuk. Türk ekonomisinden dolayı ciddi sorunlar da yaşadık. Başkanımız gerçekten çok iyi bir çaba ortaya koydu. Bize müthiş inandı. 10-11 milyon dolar oyuncu maaşı bütçesi kurduk. Çok da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi karakterli oyunculardan oluşan bir takım kurduk." değerlendirmesini yaptı.

"Türk ulusu için özel bir günde final oynayacağız." diye Ataman, "Tabii ki her Türk vatandaşı gibi bu beni de çok etkiliyor. Çok önemli bir gün. Çok önemli bir maç olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Herkes emin olsun, Türk halkının gurur duyacağı bir mücadele vereceğiz. Sonunda o kupayı almaya çalışacağız. Tüm Türkiye'nin kalpten bizi destekleyeceğini biliyorum. İnşallah bu özel günde başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

LARKIN: İLK ŞAMPİYONLUĞUMU KAZANMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe Beko maçında 30 sayı atarak yıldızlaşan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, şampiyonluğu çok istediğini söyledi.

CSKA Moskova maçında en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını anlatan Larkin, "Müthiş bir performans sergilesem de önemli olan takımın şampiyonluğu. CSKA Moskova gerçekten iyi bir takım. Sezon başında istediğim gibi oynayamadım. Ondan sonra özellikle başantrenörüm bana müthiş destek verdi ve her geçen gün performansımı geliştirmeye başladım. Anadolu Efes'le ilk şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. Koçun beyanatları da bizim öz güvenimizi artırıyor. Başantrenörümüzün öz güveni müthiş. Bu bize de yansıyor." diye konuştu.

ITOUDIS: TÜRK TAKIMLARINA KARŞI FİNALDE KAZANMA İSTATİSTİĞİM YÜZDE YÜZ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, finale kazanmak için hazır olduklarını dile getirdi.

Finalde olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını anlatan Itoudis, "Ne diyebilirim ki? Ataman, 'Biz kazanacağız.' dedi. Artık söyleyeceğim şeyler çok ilginç olmaz. Özellikle dün akşamki geri dönüşümüz müthişti. Tüm takımlara ve Anadolu Efes'e saygı duyuyoruz. Tüm sezon boyunca olağanüstü performans gösterdiler. Biz maça hazırız." ifadelerini kullandı.

Finale sadece bir antrenman yaparak çıkacaklarını ve bunun da organizasyonun bir özelliği olduğunu aktaran Itoudis, psikolojik olarak hangi durumda sahaya çıkacaklarının önemine vurgu yaptı.

Daha önce Fenerbahçe'yle oynadığı final maçını kazandığını hatırlatan Itoudis, "Türk takımlarına karşı finalde kazama istatistiğim yüzde yüz. Olağanüstü duygularım var. Çok mutluyum. Son derece tutarlı bir performansımız var. Kendimizi kanıtlamak zorundayız. Finalde yer amayı hak ediyoruz." şeklinde konuştu.

Itoudis, Real Madrid maçında sakatlık geçiren Will Clyburn'ün sahada olacağını da sözlerine ekledi.

CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando De Colo ise finalde sorumluluk alacağını ve kazanmak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

ATAMAN: TAKTİKSEL SÜRPRİZ HAZIRLAYABİLİRİZ

Anadolu Efes'in final maçı öncesinde son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç Ergin Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14'ünde Dörtlü Final'e kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." dedi.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olur" ifadesini kullanan Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. Ataman, "Belki taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca dörtlü finalin basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza'da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza'ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye'ye dönerken 2-3 saat Ibiza'da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.

HACKETT: BİZİ SAVAŞ BEKLİYOR

Diğer yandan CSKA Moskova'nın İtalyan oyuncusu Daniel Hackett, final maçı için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizi bir savaş bekliyor. Uzun bir sezondan, yoldan sonra finale kalan iki takım var. Yarın sahaya Efes'e karşı kazanmak için çıkacağız."

"Avrupa Ligi'ni, basketbolu ve oyuncuları tanıyanlar için Anadolu Efes'in finalde olması sürpriz olmadı." diyen Hackett, "Efes, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi kurulmuş, derin bir takım. Burada olmaları beni şaşırtmıyor. Büyük bir sezon geçirdiler ve burada olmaya layıklar." şeklinde konuştu.

BURAYA KADAR NASIL GELDİLER?

Anadolu Efes, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncü tamamladı. İstanbul ekibi çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe Beko'yu 92-73'le geçti.

CSKA Moskova 24 galibiyet alarak ikinci tamamladığı normal sezonun ardından Saski Baskonia’yı 3-1 mağlup etti. Rusya temsilcisi Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale kaldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. 2017'nin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe böylece üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi. Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 92-73 yenilerek final fırsatını kaçırdı.

Son şampiyon Real Madrid, 22 galibiyet elde ettiği normal sezondan sonra son 8’de Yunan rakibi Panathinaikos’u 3-0’la eledi. Ancak İspanyollar, CSKA Moskova'ya 95-90 kaybederek finale uzanamadı.

YARI FİNALDE YAŞANANLAR

ANADOLU EFES 92 - FENERBAHÇE BEKO 73

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

CSKA MOSKOVA 95 - REAL MADRİD 90

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Saat 22.00’de başlayan CSKA Moskova - Real Madrid maçını ise Moskova 5 sayı farkla geçti

CSKA Moskova, üçüncü çeyreğinde 14 sayı geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 95-90 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. CSKA Moskova, en son 2016'da final oynamış ve Fenerbahçe'yi uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı. (SPOR SERVİSİ)

Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da