Euroleague’de dörtlü final tamamlandı, Efes ve CSKA Moskova finalist

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de dörtlü final heyecanı bugün başladı. Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile birlikte Rusya’dan CSKA Moskova ve İspanya’dan Real Madrid’in katıldığı dörtlü final maçları İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde yapılıyor.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’le Fernando Buesa Arena’da saat 19.00’da ilk dörtlü final maçında karşılaştı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Karşılaşma Anadolu Efes'in tarihindeki ilk Euroleague finali olacak.

Efes'in rakibi ise dörtlü finalin ikinci maçında belirlendi. CSKA Moskova rakibi Real Madrid'i 95-90 skorla yenerek finalist oldu.

Fenerbahçe Beko üçüncülük maçında bu maçın kaybedeni Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçı 19 Mayıs Pazar günü 18.30’da, final ise 21.30’da oynanacak.

ANADOLU EFES, AVRUPA LİGİ'NDE FİNALDE

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

CSKA MOSKOVA 95 - REAL MADRİD 90

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Saat 22.00’de başlayan CSKA Moskova - Real Madrid maçını ise Moskova 5 sayı farkla geçti

CSKA Moskova, üçüncü çeyreğinde 14 sayı geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 95-90 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. CSKA Moskova, en son 2016'da final oynamış ve Fenerbahçe'yi uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes-CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.

Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko'yla üçüncülük maçına TSİ 18.30'da çıkacak.

BURAYA KADAR NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. 2017'nin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe böylece üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi.

Anadolu Efes, normal sezonda 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncülüğü elde etti. İstanbul ekibi çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı 3-2 yendi.

CSKA Moskova 24 galibiyet alarak ikinci tamamladığı normal sezonun ardından Saski Baskonia’yı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Real Madrid, 22 galibiyet elde ettiği normal sezondan sonra son 8’de Yunan rakibi Panathinaikos’u 3-0’la eledi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaştığı Anadolu Efes'e önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti.

BU SEZON 7. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı.

İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK PROBLEMİ

Fenerbahçe Beko, İspanya’ya sakatlık sorunlarıyla geldi. Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya’ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic'in ise belirsizlikler devam ediyor. İki oyuncunun da yapılacak son antrenman sonrası oynayıp oynamayacağı belli olacak.

CSKA MOSKOVA-REAL MADRİD REKABETİ

Dörtlü finalin diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede üst üste ve toplamda da 3. kez birbirlerine rakip olacak.

İstanbul’da 2016-2017 sezonunda düzenlenen dörtlü finalin üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-70 mağlup etmişti.

İki takım geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı 92-83 kazanan Real Madrid, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova ile Real Madrid, Euroleague’de ise 25. defa karşı karşıya gelecek. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 24 maçın 17'sini kazandı. Normal sezonda ise CSKA Moskova rakibini iki maçta da yenmeyi başardı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 10 maçın 7'sini Yunan başantrenör Itoudis kazandı. (SPOR SERVİSİ)

Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da