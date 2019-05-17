Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de dörtlü final heyecanı bugün başlıyor. Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile birlikte Rusya’dan CSKA Moskova ve İspanya’dan Real Madrid’in katıldığı dörtlü final maçları İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak.

Fernando Buesa Arena’da bugün saat 19.00’da ilk dörtlü final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’le karşılaşacak. 22.00’de ise CSKA Moskova, Real Madrid’le mücadele edecek.

Üçüncülük maçı 19 Mayıs Pazar günü 18.30’da, final ise 21.30’da oynanacak.

BURAYA KADAR NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. 2017'nin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe böylece üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi.

Anadolu Efes, normal sezonda 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncülüğü elde etti. İstanbul ekibi çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı 3-2 yendi.

CSKA Moskova 24 galibiyet alarak ikinci tamamladığı normal sezonun ardından Saski Baskonia’yı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Real Madrid, 22 galibiyet elde ettiği normal sezondan sonra son 8’de Yunan rakibi Panathinaikos’u 3-0’la eledi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaştığı Anadolu Efes'e önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti.

BU SEZON 7. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı.

İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK PROBLEMİ

Fenerbahçe Beko, İspanya’ya sakatlık sorunlarıyla geldi. Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya’ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic'in ise belirsizlikler devam ediyor. İki oyuncunun da yapılacak son antrenman sonrası oynayıp oynamayacağı belli olacak.

CSKA MOSKOVA-REAL MADRİD REKABETİ

Dörtlü finalin diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede üst üste ve toplamda da 3. kez birbirlerine rakip olacak.

İstanbul’da 2016-2017 sezonunda düzenlenen dörtlü finalin üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-70 mağlup etmişti.

İki takım geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı 92-83 kazanan Real Madrid, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova ile Real Madrid, Euroleague’de ise 25. defa karşı karşıya gelecek. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 24 maçın 17'sini kazandı. Normal sezonda ise CSKA Moskova rakibini iki maçta da yenmeyi başardı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 10 maçın 7'sini Yunan başantrenör Itoudis kazandı. (SPOR SERVİSİ)

Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da