Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Gelik beldesindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan 19 yaşındaki Taner Nasuhoğlu, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Taner Nasuhoğlu hayatını kaybetti Fotoğraf: DHA

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Nasuhoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

2018'DE 66 MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre 2018 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden en az 1923 işçiden 66'sı madencilik işkolunda çalışıyordu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti