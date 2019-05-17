Ağaç-İş Denizli Şubesinden Yıldız Sunta işçileri için bağış kampanyası

Kocaeli Yıldız Sunta MDF fabrikasından 6 aydır ücretlerini alamayan Yıldız Sunta işçileri için Ağaç-İş Denizli Şubesi’nin örgütlü olduğu Yonga Mobilya A.Ş’de bağış duyurusu asıldı. Ağaç-İş Denizli Şube imzasıyla asılan duyuruda Yıldız Sunta MDF işçileri için dayanışma kampanyası başlatma kararı aldıkları belirtildi.

"ARKADAŞLARIMIZIN SOFRASINDA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN"

“Sendikamıza bağlı Kocaeli’de bulunan Yıldız Sunta MDF Fabrikası 6 ay önce üretimi durdurmuştur. Yıldız Sunta’da çalışan 500 emekçi üyelerimiz 6 aylık sürede herhangi ücret almamış, halen alamamaktadır. İşveren çalışanlara tazminatlı çıkış yapmadığı için arkadaşlarımız işsizlik ücreti ve diğer ücretlerden yararlanamamaktadır. Bu nedenle bizler de sendikamızın üyesi bulunan işyerlerinde yardım kampanyası başlatma kararı aldık” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Siz değerli çalışma arkadaşlarımızdan Yıldız Sunta MDF’de çalışan arkadaşlarımıza yardımlarınızı esirgememenizi diler, arkadaşlarımıza iftar sofralarında bizim de bir tuzumuz olsun düşüncesiyle yardım sandığını açmış bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı. (Denizli/EVRENSEL)