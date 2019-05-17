İstanbul'da öğrenci akbili 40 lira oldu, uygulama başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacak.

Çarşamba günü İBB meclis toplantısında İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirilmişti. Öğrenciler bugünden itibaren 40 liraya kartlarını dolduracak.

İMAMOĞLU "İLK İŞİMİZ OLACAK" DEMİŞTİ

31 Mart seçimlerinden galip çıkan Ekrem İmamoğlu, “İlk işlerimizden biri öğrenci aylık akbilini 50 TL’ye indirmek olacak” demişti.

25 Nisan'da yapılan İBB Meclis toplantısında AKP Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak yeni bir öneride bulunmuştu. İmamoğlu bu öneriyi nüktedan bulduğunu açıklamıştı.

Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak, "Sayın Başkan öğrencilere uygulanan 85 TL ücreti 50 TL'ye indireceğinizi söylemiştiniz. İstanbul halkına verdiğiniz sözü tutacaksınız, biz de bunun takipçisi olacağız. Biz Ak Parti Grubu olarak teklifi önümüzdeki mayıs meclisinde 40 TL olarak bu meclise getireceğimizi ifade etmek isterim. Hadi yapın da görelim" demişti. AKP'li Gürbüz, muhalefet sıralarından gelen "17 yıldır iktidardasınız, neden yapmadınız?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

AKP’den gelen teklifi değerlendiren Ekrem İmamoğlu ise “Bizim 50 TL'lik teklifimize 40 TL'lik bir öneri getirildi. Bunu nüktadan buldum. Ancak orta yolu buluruz. Yeter ki çocuklar faydalansın” demişti. (İSTANBUL)