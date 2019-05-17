Suriye ordusu, İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’u hedefliyor

Suriye ordusunun İdlib’in güneyindeki en önemli merkezlerden Han Şeyhun’u cihatçılardan geri almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Rusya merkezli Sputnik Arapça’nın haberine göre Suriye ordusu Hama’nın kuzebatısındaki Sahl el Gab bölgesine yönelik operasyonları için güçlerini İdlib’in güney ve güneybatı sınırında yoğunlaştırdı.

Sputnik’e konuşan askeri kaynak, Suriye ordusunun buradaki operasyonlarının ardından stratejik Han Şeyhun’u hedefleyeceğini belirtti. Suriye ordusunun İdlib-Hama sınırındaki ilerleyişinin Hama-Halep Karayolu’nu da yeniden açacağı aktarıldı.

Han Şeyhun, Türkiye'nin de "terörist" olarak kabul ettiği Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde bulunuyor.

İDLİB'DE CEPHELER ISINDI

Suriye ordusu son dönemde Hama’nın kuzeybatısı ve İdlib’in güneybatısındaki bazı bölgeleri kontrolü altına aldı. Operasyonlara Rusya da havadan destek sağlıyor. Türkiye’nin ve Ankara destekli cihatçı grupların karşı çıktığı operasyonlara karşı bölgedeki tüm cihatçıları kapsayan Şam Ortak Operasyon Odası kuruldu.

İdlib 2015'te Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın oluşturduğu ortak operasyon odası tarafından yönlendirilen Fetih Ordusu tarafından ele geçirilmişti.

İDLİB'DEKİ CİHATÇI SAYISI

İdlib’de ne kadar cihatçı militan olduğuna farklı yanıtlar veriliyor. Birleşmiş Milletler’e göre 30 bin cihatçı militanın bulunduğu vilayette bunların 10 bini “Terörist” olarak kabul ediliyor.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar ilk sayıyı 100 bine, ikincisini 40 bine kadar çıkarıyor.

Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin raporunda yalnızca Heyet Tahrir Şam üyelerinin sayısının 12 bin ila 15 bin arasında olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı

İdlib’de cihatçılardan ortak operasyon odası