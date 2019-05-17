CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan bayram ikramiyelerine bu yıl en az enflasyon oranı kadar zam yapılması gerektiğini belirterek, “Tüm ücretler gibi bayram ikramiyeleri de enflasyona yenildi. O nedenle bayram ikramiyelerine en az enflasyon oranı kadar zam yapılmalı” dedi.

Erdoğdu, CHP’nin geçtiğimiz yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinde “emeklilere bayramda bir maaş ikramiye” ödemeyi vadettiğini, seçimlerden sonra toplumdan gelen baskılar sonucu AKP’nin, CHP’nin bu vaadini kısmen uygulamak zorunda kaldığını hatırlatarak, “Bayramların Türk halkı için önemini göz önüne alarak biz bayram ikramiyesini bir maaş tutarında yapma sözü vermiştik. İktidarın bu vaadimizi tam olmasa da kısmen uygulamaya koymasından memnuniyet duyuyoruz. Şimdi iktidara düşen bu ikramiyeleri hiç değilse enflasyon oranında yükseltmek” diye konuştu.

CHP olarak 1000 liralık bayram ikramiyesine, Cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26'lık zammın uygulanması için Meclis'e önerge verdiklerini ve ikramiyelerin bin 260 liraya çıkarılmasını istediklerini kaydeden Erdoğdu şunları söyledi:

“İktidar umarız bu önergemizi destekler. Döviz kurları ve enflasyon arttı ama emeklilerin aldığı 1000 liralık ikramiyenin artırılacağına dair bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Oysa artan dolar ve enflasyon, tüm gelirler gibi bayram ikramiyesini de eritti. Geçtiğimiz yıl sadece mercimek çorbası, tavuk, pilav ve tatlıdan oluşan mütevazı bir bayram sofrası için yapılan harcama, yemeğin içine konulan 3 TL’lik soğanın 7, yine 3 TL’lik patatesin de 5 TL’ye çıktığını göz önüne alınırsa, geçen yıl 73 TL iken bu bayram 87 TL’ye çıktı. Sadece bu veri bile bayram ikramiyesinin arttırılması gerektiğinin göstergesi. Geçen yıl emekliler ikramiyelerini 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde almıştı. O dönem dolar kuru 4.60 TL seviyesinde bulunuyordu. Emekliler, ikramiyeleri ile geçen yıl 217 dolar alabiliyordu. Bugün gelinen noktada dolar kuru 6,05 TL ve emekliler ikramiyeleri ile ancak 165 dolar alabiliyor.”

‘BAYRAM İKRAMLARI YÜZDE 20 ZAMLANDI’

Yıllık enflasyonun Mayıs ayında da yüzde 20 gelmesinin beklendiğine işaret eden Erdoğdu, buna göre ikramiyelerin enflasyona yenilmemesi için en az bin 200 TL olması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

“Bayramlar birlik ve beraberlik günleri, kardeşliğin, çıkarsız saygı ve sevginin yaşandığı, dargınların kucaklaştığı, küçüklerin büyüklere saygı, büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, verilecek hediyelerle çocukların gönüllerinin alınması gereken günlerdir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl torununa pantolon, gömlek, tişört, çorap ve ayakkabıdan oluşan bayramlık alan bir emeklimiz, torununu bu yıl yine sevindirmek isterse aynı giysilere 198 TL ödemek zorunda kalacak. Eğer giysi değil de oyuncak alırsa geçen yıl 16 liraya aldığı oyuncağı bu yıl 21 TL’ye alabilecek.”

Geçtiğimiz yıl yakınını ziyarete giden bir emeklinin yanında götürdüğü çikolata paketine 35, lokuma 11, kağıtlı şekere ise 28 TL öderken bu yıl, çikolataya 43, lokuma 13, kağıtlı şekere ise 29 TL ödemesi gerektiğini kaydeden Erdoğdu, “Bayram ikramları ortalama yüzde 20 oranında zamlanmış. İstanbul’daki emekli karşı tarafta oturan bir yakının ziyarete gitse 7 TL ödediği şehir hatları vapuruna bu yıl 9 TL ödeyecek. Eğer küçük bir arabası varsa hepten yandı, o zaman 8,7 TL ödediği köprü ücretine bu bayram 19 TL ödeyecek. Bu masrafları göze alamayıp telefon etmeye kalksa 38 TL ödediği cep telefonu görüşmesi için bu bayram 55 TL ödemesi gerekecek. Tüm bu rakamlar, ikramiyelerin en azından enflasyon oranında artırılması gerektiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Erdoğdu, toplumsal ve sosyal barış için bayramlara önem veren bir parti olarak, iktidara geldiklerinde; dul, yetim ve kendisi diye ayırmadan, tüm emeklilere bir maaş ikramiye vereceklerini sözlerine ekledi.

AĞBABA: İKRAMİYE ALAMAYAN 300 BİN EMEKLİ MÜJDELİ HABER BEKLİYOR

Sayıları 300 bini bulan emeklinin halen bayram ikramiyesi alamadığını belirten CHP Milletvekili Veli Ağbaba, emekli intibakları ve bayram ikramiyesi alamayan 300 bin emekli için komisyon kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilerin maaş intibaklarının yapılmamasından kaynaklı kayıplarının araştırılması ve bayram ikramiyesi alamayan emeklilerle ilgili komisyon kurulması için Meclis Başkanlığına başvurdu. Sayıları 300 bini bulan emeklinin halen bayram ikramiyesi alamadığını belirten Ağbaba, “Devletin, vatandaşları arasında eşitsiz uygulamalardan kaçınması bir zorunluluktur, bu nedenle emekli ikramiyesi ödemelerinin, istisnasız tüm emeklilerimize verilmesi gerekir” dedi.

Emekli aylıklarındaki 2000 öncesi ve 2000 sonrası maaş farklılıklarının uzun süredir İntibak yasası ile yapılacak düzenlemeyi beklediğiin ve halen mağduriyetlerin giderilmediği vurgulayan Ağbaba; 2000 sonrası emekli maaşlarının 2000 öncesi emeklilerle karşılaştırılarak maaş kayıplarının tespit edilmesi ve acilen bu haksızlığın giderilmesi ve geçmiş yıllara ait farkların da ödenmesi gerektiğini ifade etti.

2018 yılından itibaren yılda iki kez “bayram ikramiyesi” olarak ödenen 1.000 TL tutarın ilerleyen yıllarda hangi oranda artırılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığına da dikkat çeken Ağbaba; “Maaş ve ücretlere her yıl belirli oranlarda artış geldiği, yıllık enflasyon oranının yüzde 20’ye ulaştığı bir durumda ikramiyelerinin de zamanla yok olmaması için yıllık asgari ücrete gelen zam kadar artırılması gerekmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

TBMM'ye "Emekliye bayram ikramiyesi 1260 TL olsun" teklifi