Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2019 Cuma

PKK lideri Öcalan'a görüş yasağının kaldırılması, Türkiye - ABD arasındaki S-400 gerilimi, TÜPRAŞ işçileri ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta