18 Mayıs 2019 12:40Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 12:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı
Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.
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Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılının Eylül ayından itibaren 9. sınıftan başlayarak uygulanacak olan yeni ortaöğretim eğitim sistemini açıkldı.
Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim eğitim sistemini Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.
AÇIKLANAN EĞİTİM SİSTEMİNDE NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?
- Ders sayıları azalacak. 9’uncu sınıflarda 8 ders, 10'uncu sınıflarda 10 ders, 11. sınıfta 9 ders, 12. sınıfta 7 ders olacak.
- Anadolu Liseleri için 9-11 sınıflarda ders saati 35, 12. sınıflarda ise ders saati 24 olacak.
- Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bununla öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor. 9-11. sınıflarda haziran ayları ağırlık olarak 5 saatlik portfolyo, sunum, değerlendirme çalışmaları olacak.
- Bu çerçevede, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanının 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olacak.
- 12. sınıfta haftalık çizelgede; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olacak.
- Okullara Kariyer Ofisleri kurulacak.
- 11 ve 12. sınıflarda zorunlu hale gelen Bilgi Kuramı dersiyle birlikte öğrencilerin bilginin doğası üzerine yoğunlaşmaları sağlanarak, bilgilerin nasıl elde edildiğinin sorgulandığı, doğruluğunun kanıt temelli gerekçelendirildiği becerilerin kazandırılması hedefleniyor
- Yeni eğitim sistemine 2020-2021 Öğretim yılında 9. sınıfı okuyacak öğrencilerle başlanacak. Kademeli olarak ilerlenecek.
- İlk sınav 2024 yılında yapılacak. (HABER MERKEZİ)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı
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