MEB'in yeni ortaöğretim sisteminin detayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulamaya koyacağı yeni ortaöğretim modeli ile lise öğrencileri, üniversitelerde olduğu gibi kendi istediği dersleri seçebilecek, liselerde ders sayısı azalacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim modelini yarın yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yeni ortaöğretim sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren 9’uncu sınıflarda uygulanmaya başlayacak ve diğer basamaklarda yeni sisteme kademeli bir geçiş olacak. Yeni modelde yaparak ve uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacak.

DERS SAYISI AZALIYOR

Yeni modelin getirdiği önemli değişikliklerin başında ders sayısının azalması geliyor. Liselerde 12’nci sınıflarda ders saatleri azaltılacak ve destek çalışmaları yapılmaya başlanacak. Ayrıca 12’nci sınıflarda yenilikçi dersler müfredata konacak.

DERSLER SEÇMELİ OLACAK

Yeni modelde lise öğrencileri de üniversitelerde olduğu gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi yapılacak. Liselerde 'Bilgi Kuramı' zorunlu ders haline gelecek.Yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

KARİYER OFİSLERİ GELİYOR

Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime yönlendirmek amacıyla liselerde Kariyer Ofisleri kurulacak. Haziran ayında öğrenciler ders görmek yerine, proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinliklerine katılacak. (HABER MERKEZİ)

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