TÜPRAŞ işçilerinin fabrikaya kapanma eylemi sürüyor

TÜPRAŞ işçilerinin fabrikaya kapanma eylemi sürerken sabah saatlerinde PETKİM rafinerisi önünde buluşan PETKİM işçileri de destek ziyaretinde bulundu. PETKİM patronunun ziyaret için servis sağlamaması üzerine PETKİM işçileri yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yürüyerek TÜPRAŞ rafinerisi önüne geldi. PETKİM’de çalışan ve Petrol-İş’te örgütlü olan hemen tüm işçilerin destek ziyaretine katılması dikkat çekti.

PETKİM işçilerinin kitlesel yürüyüşünü TÜPRAŞ işçileri dayanışma sloganlarıyla karşıladı. Ziyaret sırasında sık sık birlikte mücadele ve dayanışma vurguları yapıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay da dayanışmanın önemine dikkat çekti. TÜPRAŞ’ta imzalanacak sözleşmenin PETKİM işçileri açısından da önemli olduğunu söyleyen Oktay, 6 ay sonra PETKİM’de de sözleşme süreci başlayacağını hatırlattı.

TÜPRAŞ işçileri dün akşam fabrikaya kapanarak eylem başlatmış ve geceyi işyerinde geçirmişti. Eylem nedeniyle hala karadan satış yapılmıyor. (İzmir/EVRENSEL)