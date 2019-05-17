Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 4 üyesini Cumhurbaşkanı belirleyecek
Kişisel Verileri Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Kurulun beş üyesi TBMM tarafından dört üyesi ise Cumhurbaşkanınca seçilecek.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kurulun beş üyesi TBMM tarafından dört üyesi ise Cumhurbaşkanınca seçilecek.
Ayrıca ikinci başkanın da bulunmadığı hallerde, başkan tarafından belirlenen bir üye başkana vekalet edecek.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre, kurulun beş üyesi TBMM, iki üyesi Cumhurbaşkanı ve iki üyesi de Bakanlar Kurulu tarafından seçiliyordu. (AA)
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