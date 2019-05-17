Cem Yılmaz'dan tepki: 1 oyumuz var, nedir bu topyekun saldırı

Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı attığı için bazı kesimlerce hedefe konan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kendisini eleştirenlere, "1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz, nedir bu topyekün saldırı gerçekten akıl alır şey değil" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN YARATIYORLAR"

Cem Yılmaz, kendisini hedef alanlara Twitter hesabından tepki gösterdi, "Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar... Sonra da "vay ne demiş" diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gerekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum." dedi.

"1 TANE OYUMUZ VAR"

Yılmaz sonraki paylaşımında ise, "Ben aday da değilim üstelik,1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz,nedir bu topyekun saldırı gerçekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz derken bir diğer grup vay efendim şöyle dedi "bunlar" zaten şöyledir vs demesi de ayrıca çarpıcı. Valla bütünde baktığın zaman benim söyleyeceğim şey, "Senin canın sagolsun" olacaktır. Kalın sağlıcakla...Allah başka dert vermesin." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz 18 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı tebrik ediyor, İstanbul için, hepimiz için güzel günler diliyorum, Allaha şükür belediyeden abi bi konser abi bizim bi tarla işi vardı abi bizim ruhsat işi noldu gibi derdi olan biri değillim:) hiç olmadım.. Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım." demişti.

hiç olmadım..Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 18 Nisan 2019

(HABER MERKEZİ)

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