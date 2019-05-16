Binali Yıldırım'a gittiği operada "Her şey çok güzel olacak" sürprizi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım izlemeye gittiği operada "Her şey çok güzel olacak" sürprizi ile karşılaştı. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerine katılan Binali Yıldırım protesto edildi.

Yıldırım, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına Haliç Kongre Merkezi’nde sergilenen Yeniden Doğuş operasınına katıldı. Salona girişinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla karşılanan Yıldırım “Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganlarıyla protesto edildi.

Oyunu sonuna kadar izleyen Yıldırım, oyuncuları ayakta alkışladı. Binali Yıldırım salondan ayrılırken, tekrar başlayan sloganlara, alkış ve selamla karşılık verdi. (HABER MERKEZİ)