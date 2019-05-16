16 Mayıs 2019 22:36

Özel sektör bir yılda 60,4 milyar dolar borç ödeyecek

Özel sektörün dış borçları için bir yıl içinde yapacağı anapara geri ödemeleri toplam 60,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Özel sektör bir yılda 60,4 milyar dolar borç ödeyecek

Fotoğraf: Pixabay

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    Merkez Bankasının verilerine göre, özel sektörün dış borçları için bir yıl içinde yapacağı anapara geri ödemeleri toplam 60,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

    Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 yıl sonuna göre 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara çıktı. Ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolara geriledi.

    Merkez Bankası açıklamasında, “Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60.4 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir” denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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